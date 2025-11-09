Messi ancora decisivo in Mls: doppietta e Inter Miami ai playoff

Messi ancora decisivo: doppietta e Inter Miami ai playoff di MLS

A Leo Messi son bastati appena 10 minuti per aprire le marcature nella prima frazione di gioco della sfida tra Inter Miami e Nashville, per poi raddoppiare al 39'. Nella ripresa, è arrivato anche l'assist per uno dei due gol di Tadeo Allende, che si è preso la scena insieme all'ex fuoriclasse di Barcellona e Psg. Miami si è aggiudicata così la serie al meglio delle tre partite (2-1) del primo turno della Eastern Conference, guadagnandosi la possibilità di affrontare al secondo turno Cincinnati, che a sua volta ha sconfitto Columbus per 2-1. Messi ancora decisivo: l'argentino ha permesso alla sua squadra di evitare la terza eliminazione al primo turno in quattro stagioni nel torneo, non facendo rimpiangere il compagno di reparto Luis Suarez, assente per squalifica dopo la condotta violenta rilevata la scorsa settimana a Nashville.