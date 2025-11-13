Tensione alla stelle in Russia. A Stankovic non è piaciuta una domanda di un giornalista nel post partita della sfida contro l'Akhmat Grozny , tra l'altro vinta dal suo Spartak Mosca per 2-1 grazie alla doppietta di Pablo Solari. L'ex centrocampista di Lazio e Inter ha perso la testa parlando in tre lingue, anche in italiano . "Perché mi provochi con questa domanda. Sai qualcosa di calcio, vuoi chiedermi qualcosa di calcio? Con quale formazione ho giocato, perché ho fatto quelle sostituzioni. Sai dire solo le cazzat*, sai solo dire le cazzat*, come gli altri", ha detto con un tono minaccioso al giornalista.

Stankovic lascia la panchina dello Spartak Mosca

Lo sfogo ha avuto delle conseguenze importanti. Stankovic, infatti, non è più l'allenatore dello Spartak Mosca. Ecco il comunicato ufficiale dell'addio: "Lo Spartak Mosca FC e l'allenatore Dejan Stankovic pongono fine alla loro collaborazione di comune accordo. L'allenatore serbo è alla guida dello Spartak dalla scorsa estate. I biancorossi si sono classificati quarti nella Premier League russa nella stagione 2024/25. In Coppa di Russia, lo Spartak è arrivato ad un passo dalla finale allo stadio Luzhniki. La squadra è attualmente sesta in campionato, risultato che non soddisfa la dirigenza del club. La decisione di separarsi è stata presa di comune accordo. Ringraziamo Dejan e i suoi assistenti per il loro lavoro e auguriamo loro buona fortuna per la loro futura carriera" .