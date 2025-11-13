Stankovic si infuria con un giornalista e lo insulta in italiano: "Dici solo cazz...". Lo Spartak Mosca lo esonera
Tensione alla stelle in Russia. A Stankovic non è piaciuta una domanda di un giornalista nel post partita della sfida contro l'Akhmat Grozny, tra l'altro vinta dal suo Spartak Mosca per 2-1 grazie alla doppietta di Pablo Solari. L'ex centrocampista di Lazio e Inter ha perso la testa parlando in tre lingue, anche in italiano. "Perché mi provochi con questa domanda. Sai qualcosa di calcio, vuoi chiedermi qualcosa di calcio? Con quale formazione ho giocato, perché ho fatto quelle sostituzioni. Sai dire solo le cazzat*, sai solo dire le cazzat*, come gli altri", ha detto con un tono minaccioso al giornalista.
Stankovic lascia la panchina dello Spartak Mosca
Lo sfogo ha avuto delle conseguenze importanti. Stankovic, infatti, non è più l'allenatore dello Spartak Mosca. Ecco il comunicato ufficiale dell'addio: "Lo Spartak Mosca FC e l'allenatore Dejan Stankovic pongono fine alla loro collaborazione di comune accordo. L'allenatore serbo è alla guida dello Spartak dalla scorsa estate. I biancorossi si sono classificati quarti nella Premier League russa nella stagione 2024/25. In Coppa di Russia, lo Spartak è arrivato ad un passo dalla finale allo stadio Luzhniki. La squadra è attualmente sesta in campionato, risultato che non soddisfa la dirigenza del club. La decisione di separarsi è stata presa di comune accordo. Ringraziamo Dejan e i suoi assistenti per il loro lavoro e auguriamo loro buona fortuna per la loro futura carriera" .