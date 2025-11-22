BUENOS AIRES (Argentina) - Un Euro Boca per andare all’assalto della Cosa Libertadores. Dalle parti della Bombonera vogliono fare le cose in grande, e dopo aver ingaggiato Cavani, Herrera e Paredes ora pensano a un altro grande campione: Marco Verratti . Attualmente l’ex centrocampista del Psg gioca nell’ Al Duhail , ma il suo contratto scade nel 2026 e il regista italiano valuta di vivere un’altra avventura all’estero con il Boca Juniors .

Verratti verso il Boca Juniors

Marco Verratti non ha mai esordito in Serie A, eppure le big del campionato italiano lo hanno corteggiato a lungo. Dopo l’esordio nel Pescara, ha vissuto buona parte della propria carriera a Parigi. E ora, grazie all’esperienza nel Psg ha avuto modo - restando in contatto con i suoi ex compagni di squadra - di ottenere l’offerta da parte del Boca Juniors. Secondo il sito argentino Doble Amarilla, il presidente del club Juan Roman Riquelme avrebbe già fatto la prima mossa per convincere il centrocampista italiano a trasferirsi in Sudamerica. Dopo Daniele De Rossi, un altro grande centrocampista potrebbe indossare la gloriosa maglia che fu anche di Diego Armando Maradona.