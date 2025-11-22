Liga, il Villarreal non si ferma più. Successi anche per Celta Vigo e Real Sociedad 

La corsa del Villarreal non si ferma. La squadra di Marcelino continua a vincere e batte anche il Maiorca, restando sulla scia del Barcellona e del Real Madrid. Perez e compagni adesso sono saldamente terzi in classifica, a -2 dalla vetta dopo 13 giornate nella Liga. A decidere la sfida ci ha pensato Oluwaseyi nel finale, a seguito del botta e risposta iniziale tra Moreno e Samu Costa: 2-1 il punteggio finale. Il Maiorca mastica amaro e resta a quota 12 punti, nella parte bassa della graduatoria.