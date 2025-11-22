Liga, il Villarreal non si ferma più. Successi anche per Celta Vigo e Real Sociedad
La corsa del Villarreal non si ferma. La squadra di Marcelino continua a vincere e batte anche il Maiorca, restando sulla scia del Barcellona e del Real Madrid. Perez e compagni adesso sono saldamente terzi in classifica, a -2 dalla vetta dopo 13 giornate nella Liga. A decidere la sfida ci ha pensato Oluwaseyi nel finale, a seguito del botta e risposta iniziale tra Moreno e Samu Costa: 2-1 il punteggio finale. Il Maiorca mastica amaro e resta a quota 12 punti, nella parte bassa della graduatoria.
Villarreal-Maiorca 2-1: cronaca, tabellino e statistiche
Liga, volano Celta Vigo e Real Sociedad
Successo esterno per la Real Sociedad che passa per 3-1 sul campo dell'Osasuna. In gol Mendez, Guedes e Barrenetxea, dopo l'iniziale vantaggio dei padroni di casa con Catena. Nel finale Osasuna in dieci per un rosso a Arguibide. Con questa vittoria la Real Sociedad sale a 16 punti in classifica, mentre la squadra di casa resta ferma a quota 11, appena sopra la zona rossa. Sorride anche il Celta Vigo sul campo dell'Alaves. A decidere il match un rigore di Aspas al decimo minuto della ripresa. Con questa vittoria il Celta Vigo si porta a 16 punti in classifica, scavalcando l'Alaves che resta fermo a quota 15.
Osasuna-Real Sociedad 1-3: cronaca, tabellino e statistiche
Alaves-Celta Vigo 0-1: cronaca, tabellino e statistiche