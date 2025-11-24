Messi show, gol e tre assist contro Cincinnati: l'Inter Miami alle finali playoff

Lionel Messi continua a stupire. Il fuoriclasse argentino ha trascinato l'Inter di Miami nella sfida contro Cincinnati, chiusa con il punteggio di 4-0. Messi ha realizzato un gol e sfornato tre assist permettendo alla sua formazione di raggiungere le finali dei playoff della Eastern Conference MLS. Un risultato che il club non otteneva dal 2020. Nella gara con Cincinnati il campione argentino ha sbloccato il risultato al 19' con un perfetto colpo di testa, mentre nella ripresa ha sfornato gli assist per i gol di Mateo Silvetti e Tadeo Allende (doppietta).