Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 24 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Messi show, gol e tre assist contro Cincinnati: l'Inter Miami alle finali playoff

Il campione argentino trascina la sua squadra: ora concorrerà per il titolo
1 min

Lionel Messi continua a stupire. Il fuoriclasse argentino ha trascinato l'Inter di Miami nella sfida contro Cincinnati, chiusa con il punteggio di 4-0. Messi ha realizzato un gol e sfornato tre assist permettendo alla sua formazione di raggiungere le finali dei playoff della Eastern Conference MLS. Un risultato che il club non otteneva dal 2020. Nella gara con Cincinnati il campione argentino ha sbloccato il risultato al 19' con un perfetto colpo di testa, mentre nella ripresa ha sfornato gli assist per i gol di Mateo Silvetti e Tadeo Allende (doppietta).

Messi, sabato la sfida contro New York City

L'otto volte vincitore del Pallone d'Oro ha concluso la stagione regolare al primo posto sia per gol (29) che per assist (19). Sabato l'Inter di Miami giocherà contro New York City, che ha già sconfitto per 4-0 a settembre: una gara decisiva per ottenere un posto nella finale del campionato. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio Estero

Da non perdere

Una statua di Messi al Camp NouMessi torna al Camp Nou

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS