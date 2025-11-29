Palmeiras-Flamengo diretta: segui la finale di Coppa Libertadores LIVE

Ultimo atto della Copa Libertadores 2025 all'Estadio Monumental di Lima, in Perù: a sfidarsi due formazioni brasiliane tra le più blasonate, Palmeiras e Flamengo . I biancoverdi arrivano alla finale dopo una rimonta clamorosa contro il LDU Quito, mentre i rossoneri sono riusciti ad avere la meglio sul Racing Avellaneda. Segui la diretta del match e tutti gli aggiornamenti sul sito del Corriere dello Sport .

22:40

23' - Palmeiras a un passo dal gol!

Dopo un'altra occasione per il Flamengo con Lino, che calcia di poco a lato, è il Palmeiras che al primo affondo quasi passa con Veiga, che dopo una carambola in area manda sopra la traversa di testa da ottima posizione.

22:36

18' - Più Flamengo che Palmeiras: sciupa Henrique

Avvio di primo tempo tutto di marca carioca: è il Flamengo a fare la partita, ottima occasione per Henrique, che sciupa l'opportunità non inquadrando la porta. Palmeiras in difficoltà.

22:31

13' - Fuchs il primo ammonito

Insiste in avanti il Flamengo, che prima con Henrique e poi con Lino tenta, senza successo, di rendersi pericoloso. Intanto arriva il primo cartellino giallo del match: ammonito Bruno Fuchs.

22:30

10' - Ora match in equilibrio

Dopo un avvio tutto di marca Flamengo, il Palmeiras si è sistemato e soffre meno, anche se pare evidente il canovaccio del match.

22:23

5' - Avvio di personalità del Flamengo

Ottimo approccio del Flamengo, che sin dai primi minuti prova ad imporre il proprio gioco sul Palmeiras. Già un corner a favore dei carioca, che hanno iniziato con personalità.

22:19

1'- Si parte: via a Palmeiras-Flamengo!

in ritardo di quasi venti minuti rispetto al programma, prende il via la finale di Libertadores tra Palmeiras e Flamengo!

22:14

Squadre in campo: tutto pronto per la finale

Dopo il lunghissimo cerimoniale d'apertura, è finalmente tutto pronto a Lima: squadre in campo, a breve sarà Palmeiras-Flamengo.

22:10

Flamengo, la formazione ufficiale

Flamengo (4-2-3-1): Varela; Danilo, Leo Pereira, Alex Sandro; Pulgar, Jorginho; Carrascal, de Arrascaeta, Samule Lino; Burno Henrique. All: Filipe Luis

22:06

Palmeiras, la formazione ufficiale

Palmeiras (3-4-2-1): Carlos Miguel; Bruno Fuchs, Gomez, Murillo; Khellven, Raphael Veiga, Pereira, Piquerez; Allan, Lopez, Vitor Roque. All: Abel Ferreira

22:01

Flamengo lanciato tra campionato e coppa

Il Flamengo ha perso pochi giorni fa l'occasione di chiudere il conto con l'Atletico Mineiro, fermandosi ad un passo dal titolo brasiliano, comunque ipotecato. Ora tutte le attenzioni sono rivolte alla sfida di Copa Libertadores.

21:49

Palmeiras in crisi di risultati

Il Palmeiras di Abel Ferreira arriva alla finale in un momento non brillantissimo della sua stagione: solamente tre vittorie nelle ultime dieci partite per i biancoverdi, reduci dal ko con il Gremio, che li ha estromessi dalla lotta per il titolo brasiliano.

21:40

Tutto pronto a Lima per la finale di Libertadores

Palmeiras e Flamengo si giocheranno a breve il titolo per club del Sudamerica: a Lima, in Perù, sarà la quinta volta nelle ultime sei finali che a sfidarsi per il trofeo saranno due formazioni brasiliane.

Estadio Monumental, Lima