Messi campione, vince la Mls con l'Inter Miami di Mascherano: decisivi De Paul e Allende

Inter Miami campione Mls, Messi eterno: battuti i Vancouver Whitecaps

Leo Messi vince il confronto con l'ex Bayern Thomas Muller, trascinando l'Inter Miami contro i Vancouver Whitecaps, in quella che ha rappresentato anche una rivincita a pochi mesi dalla doppia semifinale persa in Concacaf Champions Cup. Insieme a Rodrigo De Paul e Sergio Busquets, la "Pulce" diventa il primo campione del mondo a vincere la Mls Cup. 47esimo trofeo in carriera per l'ex Barcellona e Psg, il terzo da quando è arrivato a Miami nel 2023, dopo la Leagues Cup e il Supporters' Shield. Decisive le reti di De Paul e Allende, oltre l'autorete di Ocampo. Inutile ai fini del risultato finale il gol del momentaneo pareggio di Ahmed.