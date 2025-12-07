Sergio Ramos lascia il Monterrey per tornare in Europa? Il retroscena sull'addio e le ipotesi sul futuro

Termina l'esperienza di Sergio Ramos con il Monterrey . Non basta il suo gol su rigore per evitare l'eliminazione dei suoi nella semifinale del torneo d'apertura. Dopo la sconfitta per 3-2 contro il Toluca, l'ex Real Madrid ha annunciato che quella è stata la sua ultima partita con la maglia del Monterrey. Ramos, unitosi alla squadra lo scorso febbraio, chiude la sua avventura in Messico con sette gol in 32 presenze tra campionato, Leagues Cup e Mondiale per Club.

Sergio Ramos lascia il Messico: può tornare in Europa per conquistare il Mondiale?

Ora il difensore pensa già al futuro, anche se non ci sono chiari indizi su quale sarà la prossima squadra del 39enne. La stampa messicana ipotizza un ritorno in Europa con un unico obiettivo: strappare una clamorosa convocazione dalla Spagna per il Mondiale del 2026 in Nord America. Un'opzione tutt'altro che semplice dato che Sergio Ramos non gioca una partita con la nazionale da marzo 2021, e non è mai stato preso in considerazione dall'attuale commissario tecnico della Spagna Luis De La Fuente.