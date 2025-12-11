Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
giovedì 11 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Storico club finlandese retrocede in Serie B: stadio dato alle fiamme

Storico club finlandese retrocede in Serie B: stadio dato alle fiamme

Il grave episodio sarebbe responsabilità di tre minorenni: in cosa potrebbero incorrere secondo la legge del posto
1 min
L’FC Haka, storico club finlandese, è retrocesso nel corrispettivo della Serie B italiana. In seguito al declassamento, tre minorenni avrebbero appiccato un incendio allo stadio Tehtaan Kenttä, a Valkeakoski, dando fuoco a tribune e parte del manto in erba sintetica. Le immagini di quanto accaduto sono virali.

Finlandia sotto shock per l'incendio dello stadio dell'Haka

L'Haka ha vinto nove volte la Veikkausliiga (l'equivalente finlandese della nostra Serie A) e ha in bacheca dodici coppe nazionali ma in questa stagione non è riuscito a garantirsi neppure la salvezza. Un risultato clamoroso, presunto preludio a un episodio che ha dell'incredibile. Il rogo sarebbe partito dall'incendio di un oggetto e sarebbe divampato avvolgendo l'impianto sportivo in grado di ospitare 3200 spettatotri, costruito nel 1934. La legge finlandese impedisce incriminazioni penali per chiunque abbia meno di quindici anni, ma i minorenni potrebbero essere comunque ritenuti responsabili degli ingenti danni arrecati.

Tutto sul calcio estero

