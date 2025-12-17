Psg-Flamengo diretta: segui la finale di Coppa Intercontinentale LIVE

Aggiorna

Da Marquinhos a Kvaratskhelia, fino a Jorginho e Alex Sandro. Tante stelle viste in Serie A in questa finale di Coppa Intercontinentale tra club campioni d'Europa. Il Psg di Luis Enrique affronta il Flamengo di Filipe Luis in Qatar, ad Al Rayyan, nello stadio Ahmed bin-Ali. I parigini sono reduci dalla vittoria esterna contro il Metz, battuto 3-2 nell'ultima giornata di Ligue 1, mentre i brasiliani hanno già battuto Cruz Azul e Pyramids nelle semifinali precedenti della competizioni. Segui la diretta del match con le interviste e le parole dei pratogonisti sul sito de Il Corriere dello Sport-Stadio.

19:36 74' - doppio cambio Flamengo Pulgar, Jorginho e De Arrascaeta escono dal campo, entrano Saul, De La Cruz ed Everton 19:34 72' - qualità Kvara Il Psg sulla destra accellera con il georgiano che serve : bravo Ortiz a salvare sulla linea di porta 19:30 66' - Pacho "messo male" Fuorigioco del Psg: Vitinha prova il lancio lungo ma pesca Pacho in posizione scorretta 19:24 64' - sostituzione per il Psg Barcola sostituisce Mayulu. Intanto Pulgar (Flamengo) viene ammonito per fallo

19:23 62' - pareggio del Flamengo Saltello e finta: l'ex Napoli e Verona non sbaglia e firma il pari dal dischetto 19:22 60 '- rigore per il Flamengo Dal dischetto va Jorginho 19:20 59' - possibile rigore per il Flamengo Gioco fermo per un fallo di Marquinhos su De Arrascaeta in area di rigore: l'arbitro va ai monitor 19:17 55' - cambio Flamengo Entra Pedro al posto di Carrascal: prima sostituzione per Filipe Luis 19:13 51' - il Psg cerca il bis Riparte bene il Psg con Mayulu che apre per Joao Neves, rientra sul sinistro e calcia. Tentativo murato da Rossi 19:06 45' - inizia il secondo tempo Riprende il big match, senza cambi, che vale la Coppa Intercontinentale. Anche Roberto Mancini presente sugli spalti 18:49 Tutti negli spogliatoi Il Psg comanda al momento la prima parte della finale di Coppa Intercontinentale, grazie al gol di Kvara al 38' 18:46 45' - recupero Sono 3 i minuti da giocare prima della fine del primo tempo 18:44 44' - ammonizione Psg Giallo anche per Vitinha per fallo 18:42 41' - brivido Psg Occasionissima del Flamengo con Pulgar: il colpo di testa da calcio d'angolo finisce sul fondo 18:40 38' - Kvara firma l'1-0 del Psg L'ex Napoli riporta in vantaggio i francesi grazie a una diagonale micidiale di Doué, impossibile da prendere per Rossi 18:37 35' - cambio per il Psg Esce l'infortunato Lee Kang In, entra Mayulu (autore del gol del 5-0 all'Inter nella finale di Champions) 18:36 Quanti vip in tribuna In tribuna presenti Collina, Verratti, Wenger e tanti altri campioni 18:32 32' - giallo per Fabian Ruiz Intervento pericolosissimo dello spagnolo ai danni di Alex Sandro, che con il piede colpisce il volto del brasiliano 18:28 26' - pressing dei parigini Il PSG, 13 volte campione di Francia, punta invece a conquistare il primo trofeo globale della sua storia, nella stagione successiva alla storica vittoria della UEFA Champions League che gli ha garantito l’accesso alla Coppa Intercontinentale 18:25 23' - giallo per Alex Sandro Trattenuta vistosa e fallosa su Doué, l'ex Juve viene ammonito dall'arbitro statunitense Elfath

18:21 20' - ammonizione Flamengo Jorginho è il primo ammonito del match: giallo per un fallo duro su Kvara 18:19 17' - risposta del Flamengo Si caricano i brasiliani, dopo la cancellazione del gol di Fabian Ruiz, con Carrascal sulla destra. Arriva il salvataggio di Kvaratskhelia con una spallata dubbia, ma l'arbitro lascia continuare. Poco dopo ci prova anche Pulgar che controlla il pallone al limite dell'area e calcia di destro, bloccato da Safonov 18:13 10' - annullato il vantaggio del Psg Dopo l'intervento del Var, l'arbitro decide di cancellare la rete di Fabian Ruiz, perché il pallone calciato dal portiere del Flamengo era uscito, e di dare il calcio d'angolo 18:11 9' - vantaggio del Psg Gol di Fabian Ruiz di esterno sinistro che spiazza Rossi, fuori dalla porta nel disperato tentativo di deviarlo in angolo: i francesi sbloccano la partita 18:05 4' - guizzo Neves Prima occasione per il Psg. Su calcio di punizione dalla destra, Vitinha pesca Neves sul secondo palo ma il suo destro al volo si spegne sull'esterno della rete 18:00 1' - inizia Psg-Flamengo Al via la finale di Coppa Intercontinale

17:55 Tutto pronto Entrano in campo le due squadre: Psg con la prima maglia, Flamengo in divisa bianca da trasferta 17:50 L'antecedente L'unico precedente incontro del PSG in una competizione FIFA con una squadra sudamericana risale alla Coppa del Mondo per Club FIFA 2025, dove ha subito una sconfitta per 1-0 nella fase a gironi contro i brasiliani del Botafogo 17:40 Il Flamengo regina del Brasile Il 29 novembre, il Flamengo è diventato la prima squadra brasiliana a vincere la Copa Libertadores quattro volte, con una vittoria per 1-0 sui rivali del Palmeiras grazie a un gol di testa del difensore Danilo 17:20 Il Real Madrid è detentore del titolo L'ultima edizione della Coppa Intercontinentale è stata vinta dal Real Madrid di Ancelotti, che in finale ha battuto i messicani del Pachuca con un netto 3-0 17:10 Psg-Flamengo, le formazioni ufficiali PSG (4-3-3) : Safonov; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Lee, Doué, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique FLAMENGO (4-2-3-1): Rossi; Varela, Leo Ortiz, Leo Pereira, Alex Sandro; Pulgar, Jorginho; Carrascal, de Arrascaeta, Gonzalo Plata; Bruno Henrique. All. Filipe Luis 17:00 Psg-Flamengo, dove vederla in tv Psg-Flamengo verrà trasmessa in diretta streaming gratis su DAZN, con la possibilità di accedere all'omonima applicazione tramite pc, smartphone e tablet. Non è necessario abbonarsi per assistere live alla finale di Coppa Intercontinentale. Potrete seguire la partita di oggi in diretta anche su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Al Rayyan, Qatar

