- 38'K. Kvaratskhelia
- 62'Jorginho (Rig.)
Psg-Flamengo diretta: segui la finale di Coppa Intercontinentale LIVE
Da Marquinhos a Kvaratskhelia, fino a Jorginho e Alex Sandro. Tante stelle viste in Serie A in questa finale di Coppa Intercontinentale tra club campioni d'Europa. Il Psg di Luis Enrique affronta il Flamengo di Filipe Luis in Qatar, ad Al Rayyan, nello stadio Ahmed bin-Ali. I parigini sono reduci dalla vittoria esterna contro il Metz, battuto 3-2 nell'ultima giornata di Ligue 1, mentre i brasiliani hanno già battuto Cruz Azul e Pyramids nelle semifinali precedenti della competizioni. Segui la diretta del match con le interviste e le parole dei pratogonisti sul sito de Il Corriere dello Sport-Stadio.
19:36
74' - doppio cambio Flamengo
Pulgar, Jorginho e De Arrascaeta escono dal campo, entrano Saul, De La Cruz ed Everton
19:34
72' - qualità Kvara
Il Psg sulla destra accellera con il georgiano che serve : bravo Ortiz a salvare sulla linea di porta
19:30
66' - Pacho "messo male"
Fuorigioco del Psg: Vitinha prova il lancio lungo ma pesca Pacho in posizione scorretta
19:24
64' - sostituzione per il Psg
Barcola sostituisce Mayulu. Intanto Pulgar (Flamengo) viene ammonito per fallo
19:23
62' - pareggio del Flamengo
Saltello e finta: l'ex Napoli e Verona non sbaglia e firma il pari dal dischetto
19:22
60 '- rigore per il Flamengo
Dal dischetto va Jorginho
19:20
59' - possibile rigore per il Flamengo
Gioco fermo per un fallo di Marquinhos su De Arrascaeta in area di rigore: l'arbitro va ai monitor
19:17
55' - cambio Flamengo
Entra Pedro al posto di Carrascal: prima sostituzione per Filipe Luis
19:13
51' - il Psg cerca il bis
Riparte bene il Psg con Mayulu che apre per Joao Neves, rientra sul sinistro e calcia. Tentativo murato da Rossi
19:06
45' - inizia il secondo tempo
Riprende il big match, senza cambi, che vale la Coppa Intercontinentale. Anche Roberto Mancini presente sugli spalti
18:49
Tutti negli spogliatoi
Il Psg comanda al momento la prima parte della finale di Coppa Intercontinentale, grazie al gol di Kvara al 38'
18:46
45' - recupero
Sono 3 i minuti da giocare prima della fine del primo tempo
18:44
44' - ammonizione Psg
Giallo anche per Vitinha per fallo
18:42
41' - brivido Psg
Occasionissima del Flamengo con Pulgar: il colpo di testa da calcio d'angolo finisce sul fondo
18:40
38' - Kvara firma l'1-0 del Psg
L'ex Napoli riporta in vantaggio i francesi grazie a una diagonale micidiale di Doué, impossibile da prendere per Rossi
18:37
35' - cambio per il Psg
Esce l'infortunato Lee Kang In, entra Mayulu (autore del gol del 5-0 all'Inter nella finale di Champions)
18:36
Quanti vip in tribuna
In tribuna presenti Collina, Verratti, Wenger e tanti altri campioni
18:32
32' - giallo per Fabian Ruiz
Intervento pericolosissimo dello spagnolo ai danni di Alex Sandro, che con il piede colpisce il volto del brasiliano
18:28
26' - pressing dei parigini
Il PSG, 13 volte campione di Francia, punta invece a conquistare il primo trofeo globale della sua storia, nella stagione successiva alla storica vittoria della UEFA Champions League che gli ha garantito l’accesso alla Coppa Intercontinentale
18:25
23' - giallo per Alex Sandro
Trattenuta vistosa e fallosa su Doué, l'ex Juve viene ammonito dall'arbitro statunitense Elfath
18:21
20' - ammonizione Flamengo
Jorginho è il primo ammonito del match: giallo per un fallo duro su Kvara
18:19
17' - risposta del Flamengo
Si caricano i brasiliani, dopo la cancellazione del gol di Fabian Ruiz, con Carrascal sulla destra. Arriva il salvataggio di Kvaratskhelia con una spallata dubbia, ma l'arbitro lascia continuare. Poco dopo ci prova anche Pulgar che controlla il pallone al limite dell'area e calcia di destro, bloccato da Safonov
18:13
10' - annullato il vantaggio del Psg
Dopo l'intervento del Var, l'arbitro decide di cancellare la rete di Fabian Ruiz, perché il pallone calciato dal portiere del Flamengo era uscito, e di dare il calcio d'angolo
18:11
9' - vantaggio del Psg
Gol di Fabian Ruiz di esterno sinistro che spiazza Rossi, fuori dalla porta nel disperato tentativo di deviarlo in angolo: i francesi sbloccano la partita
18:05
4' - guizzo Neves
Prima occasione per il Psg. Su calcio di punizione dalla destra, Vitinha pesca Neves sul secondo palo ma il suo destro al volo si spegne sull'esterno della rete
18:00
1' - inizia Psg-Flamengo
Al via la finale di Coppa Intercontinale
17:55
Tutto pronto
Entrano in campo le due squadre: Psg con la prima maglia, Flamengo in divisa bianca da trasferta
17:50
L'antecedente
L'unico precedente incontro del PSG in una competizione FIFA con una squadra sudamericana risale alla Coppa del Mondo per Club FIFA 2025, dove ha subito una sconfitta per 1-0 nella fase a gironi contro i brasiliani del Botafogo
17:40
Il Flamengo regina del Brasile
Il 29 novembre, il Flamengo è diventato la prima squadra brasiliana a vincere la Copa Libertadores quattro volte, con una vittoria per 1-0 sui rivali del Palmeiras grazie a un gol di testa del difensore Danilo
17:39
17:30
17:20
Il Real Madrid è detentore del titolo
L'ultima edizione della Coppa Intercontinentale è stata vinta dal Real Madrid di Ancelotti, che in finale ha battuto i messicani del Pachuca con un netto 3-0
17:10
Psg-Flamengo, le formazioni ufficiali
PSG (4-3-3) : Safonov; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Lee, Doué, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique
FLAMENGO (4-2-3-1): Rossi; Varela, Leo Ortiz, Leo Pereira, Alex Sandro; Pulgar, Jorginho; Carrascal, de Arrascaeta, Gonzalo Plata; Bruno Henrique. All. Filipe Luis
17:00
Psg-Flamengo, dove vederla in tv
Psg-Flamengo verrà trasmessa in diretta streaming gratis su DAZN, con la possibilità di accedere all'omonima applicazione tramite pc, smartphone e tablet. Non è necessario abbonarsi per assistere live alla finale di Coppa Intercontinentale. Potrete seguire la partita di oggi in diretta anche su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Al Rayyan, Qatar