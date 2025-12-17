Corriere dello Sport.it
mercoledì 17 dicembre 2025
PSG
PSG
  • 38'K. Kvaratskhelia
Flamengo
Flamengo
  • 62'Jorginho (Rig.)
1 - 1
76' 2° tempo
Mondiale per club - 17.12.2025
Ahmad bin Ali Stadium

Arbitro Ismail Elfath
TabellinoCalendarioClassifiche
PSG
1 - 1
76' 2° tempo
Flamengo

Psg-Flamengo diretta: segui la finale di Coppa Intercontinentale LIVE

Alle 18 va in scena il big match tra Luis Enrique e Filipe Luis allo stadio Ahmed bin-Ali di Al Rayyan in Qatar
11 min
TagsPsg-Flamengo
Aggiorna

Da Marquinhos a Kvaratskhelia, fino a Jorginho e Alex Sandro. Tante stelle viste in Serie A in questa finale di Coppa Intercontinentale tra club campioni d'Europa. Il Psg di Luis Enrique affronta il Flamengo di Filipe Luis in Qatar, ad Al Rayyan, nello stadio Ahmed bin-Ali. I parigini sono reduci dalla vittoria esterna contro il Metz, battuto 3-2 nell'ultima giornata di Ligue 1, mentre i brasiliani hanno già battuto Cruz Azul e Pyramids nelle semifinali precedenti della competizioni. Segui la diretta del match con le interviste e le parole dei pratogonisti sul sito de Il Corriere dello Sport-Stadio.

19:36

74' - doppio cambio Flamengo

Pulgar, Jorginho e De Arrascaeta escono dal campo, entrano Saul, De La Cruz ed Everton

19:34

72' - qualità Kvara

Il Psg sulla destra accellera con il georgiano che serve : bravo Ortiz a salvare sulla linea di porta

19:30

66' - Pacho "messo male"

Fuorigioco del Psg: Vitinha prova il lancio lungo ma pesca Pacho in posizione scorretta

19:24

64' - sostituzione per il Psg

Barcola sostituisce Mayulu. Intanto Pulgar (Flamengo) viene ammonito per fallo

19:23

62' - pareggio del Flamengo

Saltello e finta: l'ex Napoli e Verona non sbaglia e firma il pari dal dischetto

19:22

60 '- rigore per il Flamengo

Dal dischetto va Jorginho

19:20

59' - possibile rigore per il Flamengo

Gioco fermo per un fallo di Marquinhos su De Arrascaeta in area di rigore: l'arbitro va ai monitor

19:17

55' - cambio Flamengo

Entra Pedro al posto di Carrascal: prima sostituzione per Filipe Luis

19:13

51' - il Psg cerca il bis

Riparte bene il Psg con Mayulu che apre per Joao Neves, rientra sul sinistro e calcia. Tentativo murato da Rossi

19:06

45' - inizia il secondo tempo

Riprende il big match, senza cambi, che vale la Coppa Intercontinentale. Anche Roberto Mancini presente sugli spalti

18:49

Tutti negli spogliatoi

Il Psg comanda al momento la prima parte della finale di Coppa Intercontinentale, grazie al gol di Kvara al 38'

 

18:46

45' - recupero

Sono 3 i minuti da giocare prima della fine del primo tempo

18:44

44' - ammonizione Psg

Giallo anche per Vitinha per fallo

18:42

41' - brivido Psg

Occasionissima del Flamengo con Pulgar: il colpo di testa da calcio d'angolo finisce sul fondo

18:40

38' - Kvara firma l'1-0 del Psg

L'ex Napoli riporta in vantaggio i francesi grazie a una diagonale micidiale di Doué, impossibile da prendere per Rossi

18:37

35' - cambio per il Psg

Esce l'infortunato Lee Kang In, entra Mayulu (autore del gol del 5-0 all'Inter nella finale di Champions) 

18:36

Quanti vip in tribuna

In tribuna presenti Collina, Verratti, Wenger e tanti altri campioni

18:32

32' - giallo per Fabian Ruiz

Intervento pericolosissimo dello spagnolo ai danni di Alex Sandro, che con il piede colpisce il volto del brasiliano

18:28

26' - pressing dei parigini

Il PSG, 13 volte campione di Francia, punta invece a conquistare il primo trofeo globale della sua storia, nella stagione successiva alla storica vittoria della UEFA Champions League che gli ha garantito l’accesso alla Coppa Intercontinentale

18:25

23' - giallo per Alex Sandro

Trattenuta vistosa e fallosa su Doué, l'ex Juve viene ammonito dall'arbitro statunitense Elfath

 

 

18:21

20' - ammonizione Flamengo

Jorginho è il primo ammonito del match: giallo per un fallo duro su Kvara

18:19

17' - risposta del Flamengo

Si caricano i brasiliani, dopo la cancellazione del gol di Fabian Ruiz, con Carrascal sulla destra. Arriva il salvataggio di Kvaratskhelia con una spallata dubbia, ma l'arbitro lascia continuare. Poco dopo ci prova anche Pulgar che controlla il pallone al limite dell'area e calcia di destro, bloccato da Safonov

18:13

10' - annullato il vantaggio del Psg

Dopo l'intervento del Var, l'arbitro decide di cancellare la rete di Fabian Ruiz, perché il pallone calciato dal portiere del Flamengo era uscito, e di dare il calcio d'angolo

18:11

9' - vantaggio del Psg

Gol di Fabian Ruiz di esterno sinistro che spiazza Rossi, fuori dalla porta nel disperato tentativo di deviarlo in angolo: i francesi sbloccano la partita

18:05

4' - guizzo Neves

Prima occasione per il Psg. Su calcio di punizione dalla destra, Vitinha pesca Neves sul secondo palo ma il suo destro al volo si spegne sull'esterno della rete

18:00

1' - inizia Psg-Flamengo

Al via la finale di Coppa Intercontinale

 

 

17:55

Tutto pronto

Entrano in campo le due squadre: Psg con la prima maglia, Flamengo in divisa bianca da trasferta

17:50

L'antecedente

L'unico precedente incontro del PSG in una competizione FIFA con una squadra sudamericana risale alla Coppa del Mondo per Club FIFA 2025, dove ha subito una sconfitta per 1-0 nella fase a gironi contro i brasiliani del Botafogo

17:40

Il Flamengo regina del Brasile

Il 29 novembre, il Flamengo è diventato la prima squadra brasiliana a vincere la Copa Libertadores quattro volte, con una vittoria per 1-0 sui rivali del Palmeiras grazie a un gol di testa del difensore Danilo

17:39

17:20

Il Real Madrid è detentore del titolo

L'ultima edizione della Coppa Intercontinentale è stata vinta dal Real Madrid di Ancelotti, che in finale ha battuto i messicani del Pachuca con un netto 3-0

17:10

Psg-Flamengo, le formazioni ufficiali

PSG (4-3-3) : Safonov; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Lee, Doué, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique

FLAMENGO (4-2-3-1): Rossi; Varela, Leo Ortiz, Leo Pereira, Alex Sandro; Pulgar, Jorginho; Carrascal, de Arrascaeta, Gonzalo Plata; Bruno Henrique. All. Filipe Luis

17:00

Psg-Flamengo, dove vederla in tv

Psg-Flamengo verrà trasmessa in diretta streaming gratis su DAZN, con la possibilità di accedere all'omonima applicazione tramite pc, smartphone e tablet. Non è necessario abbonarsi per assistere live alla finale di Coppa Intercontinentale. Potrete seguire la partita di oggi in diretta anche su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Al Rayyan, Qatar

 

 

Psg-Flamengo

