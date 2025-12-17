Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
mercoledì 17 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Tragedia in Premier League, morto l'ex attaccante di Wolverhampton e Macclesfield

Tragedia in Premier League, morto l'ex attaccante di Wolverhampton e Macclesfield

L'ex calciatore del Wolverhampton non ha avuto scampo di ritorno da una trasferta
1 min
TagsMcLeod

Tragedia nel calcio inglese. È scomparso a 21 anni Ethan McLeod, attaccante del Macclesfield ed ex Wolverhampton, rimasto vittima di un grave incidente stradale mentre rientrava da una trasferta di campionato.

Morto a 21 anni in un incidente stadale l'ex Wolverhampton McLeod

Il sinistro si è verificato sull’autostrada M1, nei pressi di Northampton, intorno alle 22:40 locali, al termine della gara di National League North contro il Bedford Town.Secondo le prime ricostruzioni, l’auto guidata dal calciatore, una Mercedes, si è scontrata con un altro veicolo. L’impatto non gli ha purtroppo lasciato scampo

Il toccante messaggio del club

Il club ha voluto ricordarlo con un lungo e toccante messaggio affidato ai social: “Le profonde cicatrici provocate dalla tua scomparsa non guariranno mai, ma una cosa è certa: la vibrante eredità di Ethan non svanirà mai, non importa quanto tempo passerà. Sarai per sempre vivo nei nostri cuori e nelle nostre menti. Il tuo sorriso unico ci ha incantato tutti e non sarà mai dimenticato”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

