Morto a 21 anni in un incidente stadale l'ex Wolverhampton McLeod

Il sinistro si è verificato sull’autostrada M1, nei pressi di Northampton, intorno alle 22:40 locali, al termine della gara di National League North contro il Bedford Town.Secondo le prime ricostruzioni, l’auto guidata dal calciatore, una Mercedes, si è scontrata con un altro veicolo. L’impatto non gli ha purtroppo lasciato scampo

Il toccante messaggio del club

Il club ha voluto ricordarlo con un lungo e toccante messaggio affidato ai social: “Le profonde cicatrici provocate dalla tua scomparsa non guariranno mai, ma una cosa è certa: la vibrante eredità di Ethan non svanirà mai, non importa quanto tempo passerà. Sarai per sempre vivo nei nostri cuori e nelle nostre menti. Il tuo sorriso unico ci ha incantato tutti e non sarà mai dimenticato”.