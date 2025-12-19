Corriere dello Sport.it
venerdì 19 dicembre 2025
Cristiano Ronaldo e la foto dopo la sauna: i social impazziscono

Ecco lo scatto pubblicato dal fuoriclasse portoghese, in forma smagliante anche alla soglia dei 41 anni
TagsCristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo non smette mai di stupire. Se stesso e i milioni di fan in giro per il mondo. A 40 anni compiuti, pur essendosi allontanato dal calcio europeo, continua ad infrangere record con la maglia dell'Al-Nassr e con i colori della nazionale portoghese, trascinata nuovamente al Mondiale a suon di gol e giocate da fenomeno. Lo scatto e la progressione non saranno più quelli dei tempi di Manchester e Madrid, ma il fisico statuario di CR7 non si discute. E i social lo confermano, ancora una volta.

Cristiano Ronaldo, la foto "after sauna" fa impazzire il web

Tutto l'orgoglio di Cristiano Ronaldo nel mostrare al mondo del web il fisico costruito con fatica e sudore anche alla soglia del suo 41esimo compleanno, che cadrà il prossimo 5 febbraio. Una macchina da gol forgiata nel tempo, con mentalità, attitudine, allenamenti specifici e "riposo attivo", tra crioterapia ed esercizi in palestra per prevenire infortuni. E il risultato è quello pubblicato sui suoi canali social ufficiali nella mattinata di oggi, venerdì 19 dicembre. Corpo ancora tonico, muscoli ovunque e sguardo rivolto verso il prossimo record. La foto è già virale, con oltre un milione di like solo su Instagram in meno di 30 minuti, mentre nei commenti si legge più volte "the goat" ("il migliore di tutti i tempi"), a margine dell'eterno confronto con il rivale Leo Messi.

 

