Cristiano Ronaldo e la foto dopo la sauna: i social impazziscono

Cristiano Ronaldo non smette mai di stupire. Se stesso e i milioni di fan in giro per il mondo. A 40 anni compiuti, pur essendosi allontanato dal calcio europeo, continua ad infrangere record con la maglia dell'Al-Nassr e con i colori della nazionale portoghese, trascinata nuovamente al Mondiale a suon di gol e giocate da fenomeno. Lo scatto e la progressione non saranno più quelli dei tempi di Manchester e Madrid, ma il fisico statuario di CR7 non si discute. E i social lo confermano, ancora una volta.