Turchia, scandalo scommesse: arrestati 14 giocatori e l'ex vicepresidente del Galatasaray
Si allarga sempre di più lo scandalo scommesse che ha colpito il calcio turco, con partite truccate grazie al coinvolgimento di giocatori, arbitri e dirigenti. Dopo l'ultima serie di arresti e di squalifiche, la procura di Istanbul ha dato il via ad un maxiblitz della polizia che ha portato a ben 29 arresti.
Scandalo Turchia: arrestato l'ex vicepresidente del Galatasaray
Tra questi 29, ci sono ben 14 giocatori del campionato turco, accusati di aver "scommesso in modo da influenzare il risultato della partita, puntando sulla vittoria della squadra avversaria", e con "transazioni finanziarie insolite" nei loro conti privati. Ma non solo: arrestato anche l'ex vice-presidente del Galatasaray, Erden Timur. Il club, al momento, non ha ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale. Si raggiunge così il numero di ben 1500 le persone coinvolte nello scandalo, tra quasi mille giocatori e 150 arbitri già sospesi.