Coppa d'Africa, l'Algeria batte il Burkina Faso e vola agli ottavi, la Costa d'Avorio pareggia con il Camerun 

RABAT (Marocco) - Si è conclusa la seconda giornata della fase a gironi della Coppa d’Africa con le sfide dei raggruppamenti E e F della manifestazione che sta andando in scena in Marocco. L’ Algeria batte di misura il Burkina Faso e si qualifica con un turno di anticipo alla fase a eliminazione diretta, nello stesso girone il Sudan batte la Guinea Equatoriale , conquista i primi tre punti e continua ad alimentare ambizioni per l’accesso agli ottavi di finale. Nel gruppo F il Mozambico ottiene tre punti fondamentali contro il Gabon , e ora spera di poter avanzare come una delle migliori terze che avranno accesso al turno successivo. La Costa d'Avorio pareggia con il Camerun al termine di una sfida spettacolare.

Costa d’Avorio-Camerun 1-1

Una partita combattuta e spettacolare termina senza vincitori, né vinti. Costa d'Avorio e Camerun pareggiano al termine di novanta minuti ricchi di emozioni e di occasioni. Al 20’ il Camerun va vicino al vantaggio: conclusione di Kofane a colpo sicuro e palla sulla traversa. La replica della Costa d’Avorio è affidata a un destro di Fofana deviato in extremis in corner da Malone. Gli ivoriani tornano a minacciare la porta avversaria con Bayo che non inquadra lo specchio con un colpo di testa da buona posizione. In avvio di ripresa il Camerun reclama un calcio di rigore per un presunto fallo di mano del romanista N’Dicka, sul proseguimento dell’azione Namaso fallisce un’occasione clamorosa. Dall’altra parte Kessie sblocca il risultato, ma il gol viene annullato per la posizione irregolare dell’ex milanista. La partita si accende, il Camerun va vicino al vantaggio con una traversa di Namaso, ma è la Costa d’Avorio a sbloccare il risultato con un gran sinistro dal limite dell’area di Diallo. Ma il Camerun riporta immediatamente il risultato in equilibrio: Tchamadeu calcia a rete, la palla impatta sulle gambe di un avversario e supera il portiere Yahia Fofana dopo aver disegnato una parabola imprendibile. La Costa d’Avorio trova una reazione rabbiosa, il portiere camerunense Epassy compie un intervento prodigioso sul colpo di testa ravvicinato di Kessie per evitare il nuovo vantaggio degli ivoriani. Le due squadre continuano a darsi battaglia, ma alla fine la sfida resta in equilibrio.

Gabon-Mozambico 2-3

Partita a senso unico, il Mozambico mette al sicuro i tre punti già nel primo tempo. Il vantaggio arriva poco oltre la mezz’ora e porta la firma di Bangal, poi Catamo realizza il raddoppio su calcio di rigore. Prima dell’intervallo Aubameyang prova a rianimare il Gabon accorciando le distanze, ma in avvio di ripresa Diogo Calila segna il terzo gol del Mozambico. Il Gabon riapre la sfida a un quarto d’ora dal termine grazie alla rete di Moucketou-Moussounda, ma al fischio finale esulta soltanto la squadra allenata dal ct Conde Chiquinho.

Algeria-Burkina Faso 1-0

Nel girone E l’Algeria conquista tre punti fondamentali contro il Burkina Faso e accede con un turno di anticipo agli ottavi di finale della Coppa d’Africa. E’ stata una partita tirata, con il risultato in bilico fino al fischio finale. Il gol decisivo degli algerini arriva a metà del primo tempo, grazie a un calcio di rigore realizzato da Mahrez. Nella ripresa l’Algeria fallisce il raddoppio con Maza, poi lo stesso centravanti ha un’altra buona opportunità ma il portiere Koffi disinnesca la sua minaccia. Il Burkina Faso reagisce, e nel finale fallisce un paio di occasioni clamorose prima con Minoungou, e successivamente con Lassina Traore. Nonostante il ko odierno, il Burkina Faso resta in corsa per la qualificazione: sarà decisiva l’ultima partita del girone contro il Sudan.

Guinea Equatoriale-Sudan 0-1

Un’autorete del difensore del Torino Saul Coco condanna a un quarto d’ora dal termine la Guinea Equatoriale che viene estromessa dalla competizione con un turno di anticipo. Il Sudan ottiene tre punti preziosi, ma per ottenere la qualificazione dovrà battere nell’ultima sfida il Burkina Faso, oppure classificarsi tra le quattro migliori terze che avranno accesso agli ottavi di finale della Coppa d’Africa.