martedì 30 dicembre 2025
Miura sorprende tutti: nuova squadra in Giappone a 58 anni

La leggenda del calcio giapponese militerà nella terza divisione nipponica
1 min
Tagsmiura

Kazuyoshi Miura continua a sfidare il tempo. A 58 anni, la leggenda del calcio giapponese ha annunciato che proseguirà la sua carriera giocando in prestito al Fukushima United, squadra che milita nella terza divisione nipponica.

Miura sorprende tutti: nuova squadra in Giappone 58 anni

Soprannominato “Re Kazu”, l’ex attaccante del Genoa, tra le alte, non ha alcuna intenzione di fermarsi: "La mia passione per il calcio non è cambiata, indipendentemente dalla mia età", ha spiegato. Nella scorsa stagione Miura ha collezionato alcune presenze con l’Atletico Suzuka, in quarta divisione, prima del ritorno definitivo in Giappone dopo l’esperienza in prestito in Portogallo con l’Oliveirense. Con una carriera iniziata nel 1986 al Santos e sviluppata tra Giappone, Europa e Australia, Miura continua a sorprendere tutti gli appassionati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

