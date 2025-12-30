Miura sorprende tutti: nuova squadra in Giappone a 58 anni

Miura sorprende tutti: nuova squadra in Giappone 58 anni

Soprannominato “Re Kazu”, l’ex attaccante del Genoa, tra le alte, non ha alcuna intenzione di fermarsi: "La mia passione per il calcio non è cambiata, indipendentemente dalla mia età", ha spiegato. Nella scorsa stagione Miura ha collezionato alcune presenze con l’Atletico Suzuka, in quarta divisione, prima del ritorno definitivo in Giappone dopo l’esperienza in prestito in Portogallo con l’Oliveirense. Con una carriera iniziata nel 1986 al Santos e sviluppata tra Giappone, Europa e Australia, Miura continua a sorprendere tutti gli appassionati.