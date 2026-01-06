Coppa del Re: il Rayo Vallecano passa a Granada e vola agli ottavi
GRANADA (SPAGNA) - Pronostico rispettato in Spagna nel match di Coppa del Re andato in scena oggi (6 gennaio) allo stadio 'Nuevo Los Cármenes' di Granada, dove il Rayo Vallecano ha battuto 3-1 i padroni di casa (in lotta per la salvezza nella Liga2).
Granada-Rayo Vallecano 1-3: cronaca, statistiche e tabellino
Coppa del Re, il Rayo Vallecano passa a Granda e vola agli ottavi
A partire meglio è il Granada, che passa in vantaggio in avvio con Saenz (9'). Gli ospiti fanno però sentire la differenza di categoria e ribaltano la situazione nella ripresa, andando a segno prima con Garcia (49') e poi con Diaz (74'), con l'autorete di Juanjo a fissare nel recupero (90+2') il risultato. Finisce 3-1 per il Rayo Vallecano che stacca così il pass per gli ottavi della Coppa del Re.