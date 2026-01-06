Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
martedì 6 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
Coppa del Re: il Rayo Vallecano passa a Granada e vola agli ottavi© Getty Images

Coppa del Re: il Rayo Vallecano passa a Granada e vola agli ottavi

Dopo il vantaggio dei padroni di casa con Saenz, gli ospiti vincono in rimonta grazie alle reti di Garcia e Diaz e all'autorete di Juanjo
TagsCoppa del ReRayo VallecanoGranada

GRANADA (SPAGNA) - Pronostico rispettato in Spagna nel match di Coppa del Re andato in scena oggi (6 gennaio) allo stadio 'Nuevo Los Cármenes' di Granada, dove il Rayo Vallecano ha battuto 3-1 i padroni di casa (in lotta per la salvezza nella Liga2).

Granada-Rayo Vallecano 1-3: cronaca, statistiche e tabellino

Coppa del Re, il Rayo Vallecano passa a Granda e vola agli ottavi

A partire meglio è il Granada, che passa in vantaggio in avvio con Saenz (9'). Gli ospiti fanno però sentire la differenza di categoria e ribaltano la situazione nella ripresa, andando a segno prima con Garcia (49') e poi con Diaz (74'), con l'autorete di Juanjo a fissare nel recupero (90+2') il risultato. Finisce 3-1 per il Rayo Vallecano che stacca così il pass per gli ottavi della Coppa del Re.

