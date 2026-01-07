Corriere dello Sport.it
mercoledì 7 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Dove vedere Barcellona-Athletic Bilbao in tv e streaming? Dazn o YouTube, orario

Tutto quello che c'è da sapere sul match della Supercoppa di Spagna: le probabili formazioni dei due allenatori
TagsSupercoppa di SpagnaBarcellonaAthletic Bilbao

Il Barcellona affronta l'Athletic Bilbao nella prima semifinale della Supercoppa di Spagna: in finale incontrerà una tra Atletico e Real Madrid.

Barcellona-Athletic Bilbao, l'orario

Barcellona-Athletic Bilbao andrà in scena oggi, mercoledì 7 gennaio, alle ore 20:00 al King Abdullah Sports City Stadium di Gedda.

Dove vedere Barcellona-Athletic Bilbao in diretta tv

Barcellona-Athletic Bilbao non sarà visibile su nessun canale tv, ma con a disposizione una smart tv, sarà possibile vederla sull'app di Youtube gratuitamente sul canale di Cronache di Spogliatoio.

Barcellona-Athletic Bilbao, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Youtube (canale di Cronache di Spogliatoio). L'omonima applicazione mobili è scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio Estero

Barcellona-Athletic Bilbao, le probabili formazioni

BARCELLONA (4-3-3): J.Garcia; Kounde, Cubarsi, G.Martin, Balde; De Jong, E.Garcia, Pedri; L.Yamal, Ferràn, Raphinha. All.Flick

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Simon; Gorosabel, Paredes, Vivian, Lekue; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; I.Williams, Sancet, N.Williams; Berenguer. All.Valverde

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio Estero

Il Barcellona affronta l'Athletic Bilbao nella prima semifinale della Supercoppa di Spagna: in finale incontrerà una tra Atletico e Real Madrid.

Barcellona-Athletic Bilbao, l'orario

Barcellona-Athletic Bilbao andrà in scena oggi, mercoledì 7 gennaio, alle ore 20:00 al King Abdullah Sports City Stadium di Gedda.

Dove vedere Barcellona-Athletic Bilbao in diretta tv

Barcellona-Athletic Bilbao non sarà visibile su nessun canale tv, ma con a disposizione una smart tv, sarà possibile vederla sull'app di Youtube gratuitamente sul canale di Cronache di Spogliatoio.

Barcellona-Athletic Bilbao, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Youtube (canale di Cronache di Spogliatoio). L'omonima applicazione mobili è scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio Estero

Da non perdere

Scintille in tv tra Bonan e SpallettiUn quarto alle tre
1
Dove vedere Barcellona-Athletic Bilbao in tv e streaming? Dazn o YouTube, orario
2
Barcellona-Athletic Bilbao, le probabili formazioni

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS