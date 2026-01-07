Dove vedere Barcellona-Athletic Bilbao in tv e streaming? Dazn o YouTube, orario
Il Barcellona affronta l'Athletic Bilbao nella prima semifinale della Supercoppa di Spagna: in finale incontrerà una tra Atletico e Real Madrid.
Barcellona-Athletic Bilbao, l'orario
Barcellona-Athletic Bilbao andrà in scena oggi, mercoledì 7 gennaio, alle ore 20:00 al King Abdullah Sports City Stadium di Gedda.
Dove vedere Barcellona-Athletic Bilbao in diretta tv
Barcellona-Athletic Bilbao non sarà visibile su nessun canale tv, ma con a disposizione una smart tv, sarà possibile vederla sull'app di Youtube gratuitamente sul canale di Cronache di Spogliatoio.
Barcellona-Athletic Bilbao, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Youtube (canale di Cronache di Spogliatoio). L'omonima applicazione mobili è scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Barcellona-Athletic Bilbao, le probabili formazioni
BARCELLONA (4-3-3): J.Garcia; Kounde, Cubarsi, G.Martin, Balde; De Jong, E.Garcia, Pedri; L.Yamal, Ferràn, Raphinha. All.Flick
ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Simon; Gorosabel, Paredes, Vivian, Lekue; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; I.Williams, Sancet, N.Williams; Berenguer. All.Valverde
Il Barcellona affronta l'Athletic Bilbao nella prima semifinale della Supercoppa di Spagna: in finale incontrerà una tra Atletico e Real Madrid.
Barcellona-Athletic Bilbao, l'orario
Barcellona-Athletic Bilbao andrà in scena oggi, mercoledì 7 gennaio, alle ore 20:00 al King Abdullah Sports City Stadium di Gedda.
Dove vedere Barcellona-Athletic Bilbao in diretta tv
Barcellona-Athletic Bilbao non sarà visibile su nessun canale tv, ma con a disposizione una smart tv, sarà possibile vederla sull'app di Youtube gratuitamente sul canale di Cronache di Spogliatoio.
Barcellona-Athletic Bilbao, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Youtube (canale di Cronache di Spogliatoio). L'omonima applicazione mobili è scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.