Kevin Keegan, l'annuncio shock della famiglia: "Ha un cancro". Le reazioni dei club di Premier

Notizia shock per il mondo del calcio inglese: è stato diagnosticato un cancro a Kevin Keegan . Ad annunciarlo è stata la famiglia dell'ex attaccante del Liverpool e ct della nazionale inglese. Questo il comunicato diffuso dai media: "Kevin è stato recentemente ricoverato in ospedale per ulteriori accertamenti sui sintomi addominali persistenti . Questi accertamenti hanno evidenziato una diagnosi di cancro , per il quale Kevin sarà sottoposto a trattamento. In questo momento difficile, la famiglia chiede il rispetto della privacy e non rilascerà ulteriori commenti".

"Kevin Keegan ha un cancro": il sostegno di Liverpool e Newcastle

Immediata la reazione dei suoi vecchi club. In primis quella del Newcastle dove ha giocatore per due stagioni e allenatore per cinque, oltre a una breve parentesi nel 2008. "King Kev, siamo al tuo fianco in ogni fase del percorso. Speriamo in una completa e rapida guarigione", scrivono sui social media. Prima della partita contro il Leeds, a St. James' Park è comparso anche un messaggio di vicinanza sui maxi schermi, accompagnato dall'applauso sentito dei tifosi: "Siamo tutti con te King Kev". Anche il Liverpool ha pubblicato un messaggio per Keegan: "I pensieri e il sostegno di tutti sono con te. Tutti noi del Liverpool e l'associazione ufficiale degli ex giocatori Forever Reds porgiamo i nostri migliori auguri a Kevin, alla sua famiglia e ai suoi amici". Messaggi di vicinanza sui social anche dalla Federcalcio inglese e dalla Premier League.