giovedì 8 gennaio 2026
Il Psg trionfa in Supercoppa: Luis Enrique beffa De Zerbi ai rigori© APS

Il Psg trionfa in Supercoppa: Luis Enrique beffa De Zerbi ai rigori

I campioni d'Europa agguantano il gol del 2-2 in pieno recupero e portano a casa il trofeo dal dischetto: decisivi gli errori di O'Riley e Traorè
1 min

Emozioni a non finire nella sfida tra Paris Saint Germain e Marsiglia, valida per la finale della Supercoppa francese e disputata in Kuwait. A conquistare il trofeo (per la dodicesima volta negli ultimi tredici anni) sono i parigini, al termine di una gara equilibrata e con continui capovolgimenti di fronte. Dopo il 2-2 dei tempi regolamentari, gli uomini di Luis Enrique conquistano la vittoria ai calci di rigore.

Il Psg si aggiudica il trofeo dal dischetto

I campioni d'Europa partono forte e trovano il vantaggio con Dembelé dopo soli tredici minuti. Gli uomini di De Zerbi reagiscono e al 74' pareggiano grazie ad un rigore di Greenwood. Nel finale la gara si accende: il Marsiglia trova il vantaggio a tre minuti dalla fine grazie ad un'autorete di Pacho, ma nel quinto ed ultimo minuto di recupero, gli uomini di Luis Enrique agguantano il pari, grazie ad un guizzo di Goncalo Ramos. La sfida si decide ai rigori: nel Marsiglia sono decisivi gli errori di O'Riley (che De Zerbi aveva inserito nel concitato finale al posto di Greenwood) e Traorè. Il penalty che regala al Psg la Supercoppa è trasformato da Doue.

 

