Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 8 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Clamoroso battibecco tra Simeone e Vinicius: "Il Real Madrid ti caccerà"

Clamoroso battibecco tra Simeone e Vinicius: "Il Real Madrid ti caccerà"

Faccia a faccia tra l'attaccante spagnolo e il tecnico dei Colchoneros nel corso della Supercoppa
2 min

Attimi di tensione tra il tecnico dell'Atletico Madrid Diego Pablo Simeone e Vinicius Junior, stella brasiliana del Real Madrid. Nel corso della semifinale della Supercoppa di Spagna, i due sono stati protagonisti di un faccia a faccia in campo. Proprio mentre Vinicius si muoveva nei pressi della linea laterale del campo e a pochi metri dalla panchina dell'Atletico Madrid, il tecnico argentino si è avvicinato e, secondo quanto riportato dai bordocampisti, avrebbe rivolto delle parole significative all'attaccante dei Blancos.

Le parole di Simeone a Vinicius

Secondo la ricostruzione, Simeone si sarebbe rivolto a Vinicius (che nel frattempo stava facendo dei gesti verso l'arbitro per richiedere qualcosa a suo favore) e avrebbe detto: “Florentino Perez ti manderà via, ricorda ciò che ti dico”. Vinicius si è girato verso la panchina del Real Madrid e ha incrociato il suo sguardo con quello del Cholo, prima di riprendere nuovamente a correre in campo. 

Simeone-Vinicius, nuovo faccia a faccia

Gli animi sono tornati a scaldarsi all'81', quando Vinicius è stato sostituito: Simeone è tornato a parlargli, chiedendogli di ascoltare la reazione del pubblico (che lo stava fischiando). "Ascolta", ha detto l'argentino, scatenando la reazione di Vinicius. Ne è nato un capannello davanti alle due panchine, che si è concluso con una doppia ammonizione: il direttore di gara ha estratto il cartellino giallo sia nei confronti del tecnico dell'Atletico Madrid, che per l'attaccante brasiliano del Real. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio Estero

Da non perdere

Atletico Madrid-Real Madrid direttaChelsea, offerta shock per Vinicius

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS