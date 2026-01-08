Clamoroso battibecco tra Simeone e Vinicius: "Il Real Madrid ti caccerà"

Attimi di tensione tra il tecnico dell' Atletico Madrid Diego Pablo Simeone e Vinicius Junior, stella brasiliana del Real Madrid. Nel corso della semifinale della Supercoppa di Spagna , i due sono stati protagonisti di un faccia a faccia in campo. Proprio mentre Vinicius si muoveva nei pressi della linea laterale del campo e a pochi metri dalla panchina dell'Atletico Madrid, il tecnico argentino si è avvicinato e, secondo quanto riportato dai bordocampisti, avrebbe rivolto delle parole significative all'attaccante dei Blancos.

Le parole di Simeone a Vinicius

Secondo la ricostruzione, Simeone si sarebbe rivolto a Vinicius (che nel frattempo stava facendo dei gesti verso l'arbitro per richiedere qualcosa a suo favore) e avrebbe detto: “Florentino Perez ti manderà via, ricorda ciò che ti dico”. Vinicius si è girato verso la panchina del Real Madrid e ha incrociato il suo sguardo con quello del Cholo, prima di riprendere nuovamente a correre in campo.

Simeone-Vinicius, nuovo faccia a faccia

Gli animi sono tornati a scaldarsi all'81', quando Vinicius è stato sostituito: Simeone è tornato a parlargli, chiedendogli di ascoltare la reazione del pubblico (che lo stava fischiando). "Ascolta", ha detto l'argentino, scatenando la reazione di Vinicius. Ne è nato un capannello davanti alle due panchine, che si è concluso con una doppia ammonizione: il direttore di gara ha estratto il cartellino giallo sia nei confronti del tecnico dell'Atletico Madrid, che per l'attaccante brasiliano del Real.