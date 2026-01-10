Musonda, il messaggio straziante dell’ex Chelsea: "Mi restano pochi giorni". La reazione di Lukaku

Parole shock di Lamisha Musonda , ex calciatore di 33 anni con un passato nelle giovanili dell' Anderlecht , del Chelsea e 9 presenze nel Belgio Under 21. "Mi restano solo pochi giorni, mi rendo conto di avere molte persone al mio fianco e custodirò sempre i ricordi. La vita è dura", scrive Musonda sui social. L'ex calciatore belga combatte da tempo con una grave malattia : "La vita ha tanti alti e bassi e nessuno conosce davvero il dolore che stai affrontando - scrive ancora Musonda - sono stati un paio d'anni duri e faticosi per me. Ed è con tristezza che devo informarvi che ho lottato per curare la mia salute, motivo del mio silenzio sui social".

Il messaggio di Lukaku

Musonda è figlio dell'ex calciatore zambiano dell'Anderlecht Charly Musonda (protagonista dello storico 4-0 rifilato dallo Zambia all'Italia alle Olimpiadi 1988) e fratello maggiore di altri due calciatori, Tika, nato nel 1994, e Charly Junior, nato nel 1996. "Ho dovuto accettare che la mia salute è in condizioni critiche e ora sto solo lottando per sopravvivere – aggiunge Lamisha Musonda sui social - apprezzerei molto il vostro aiuto e le vostre preghiere in questo periodo. Non mollerò finché non sarà il momento del mio ultimo respiro. Vorrei ringraziare molte persone di persona, ma purtroppo non ho la possibilità”. Romelu Lukaku, attaccante del Napoli di un anno più giovane di Musonda, ha pubblicato un messaggio d'affetto per il suo ex compagno di squadra nel Chelsea: "Coraggio Lamisha. Siamo con te". Cresciuto nelle giovanili di Anderlecht e Chelsea, Lamisha Musonda ha poi giocato, con scarso successo, nel Malines in Belgio, nel Betis Siviglia, nel Llagostera B e nel Palamos in Spagna, e infine nel Mazembe nella Repubblica Democratica del Congo.