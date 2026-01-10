Coppa di Francia,volano agli ottavi il Monaco e lo Strasburgo

In Coppa di Francia appuntamento con i sedicesimi di finale. Ecco come è andata e le qualificate per gli ottavi della Coppa nazionale. Passa il Monaco, che si impone per 3-1 in casa dell'Orelans, formazione di terza serie, superano il turno anche lo Strasburgo ed il Tolosa.

Tris Monaco, Tolosa solo ai rigori

Nei match disputati nel pomeriggio, il Monaco passa sula campo dell'Orleans con il gol di Balogun e la doppietta di Ilenikhena, Vincono anche Troyes e Amiens, rispettivamente su Bastia e Montreuil. Qualificazioni, anche per il Tolosa, che dopo l'1-1 con l'Angers nei tempi regolamentari, si impone per 6-5 ai calci di rigore.

Strasburgo tennistico senza Rosenior

'Scippato' del tecnico Rosenior, non fa una piega lo Strasurgo, che si impone con un rotondo 6-0 sul campo dell'Avranches. Nei match della serata, successi anche per Lorient, Laval e Reims, sempra ai calci di rigore. Rinviata per maltempo Sochaux-Lens.