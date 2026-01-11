Corriere dello Sport.it
domenica 11 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Dove vedere Barcellona-Real Madrid in tv e streaming? Dazn o YouTube, orario

Tutto quello che c'è da sapere sulla finale della Supercoppa di Spagna: le probabili formazioni dei due allenatori
Barcellona Real Madrid Supercoppa di Spagna

Barcellona e Real Madrid si affrontano nella finale della Supercoppa di Spagna: il Clasico assegnerà quindi il primo trofeo della stagione del calcio spagnolo.

Barcellona-Real Madrid, l'orario

Barcellona-Real Madrid andrà in scena oggi, domenica 11 gennaio, alle ore 20:00 al King Abdullah Sports City Stadium di Gedda.

Dove vedere Barcellona-Real Madrid in diretta tv

Barcellona-Real Madrid non sarà visibile su nessun canale tv, ma con a disposizione una smart tv, sarà possibile vederla sull'app di Youtube gratuitamente sul canale di Cronache di Spogliatoio.

Barcellona-Real Madrid, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Youtube (canale di Cronache di Spogliatoio). L'omonima applicazione mobili è scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni

BARCELLONA (4-2-3-1): Joan Garcia; Koundé, Cubarsì, Martin; Balde; E. Garcia, Pedri; Yamal, Raphinha, Fermin Lopez; Lewandowski. All. Flick.

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Valverde, Rudiger, Asencio, Carreras; Tchouaméni, Camavinga; Rodrygo, Bellingham, Vinicius Jr; G. Garcia. All. Xabi Alonso.

Le probabili formazioni

