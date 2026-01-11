Dove vedere Barcellona-Real Madrid in tv e streaming? Dazn o YouTube, orario
Barcellona e Real Madrid si affrontano nella finale della Supercoppa di Spagna: il Clasico assegnerà quindi il primo trofeo della stagione del calcio spagnolo.
Barcellona-Real Madrid, l'orario
Barcellona-Real Madrid andrà in scena oggi, domenica 11 gennaio, alle ore 20:00 al King Abdullah Sports City Stadium di Gedda.
Dove vedere Barcellona-Real Madrid in diretta tv
Barcellona-Real Madrid non sarà visibile su nessun canale tv, ma con a disposizione una smart tv, sarà possibile vederla sull'app di Youtube gratuitamente sul canale di Cronache di Spogliatoio.
Barcellona-Real Madrid, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Youtube (canale di Cronache di Spogliatoio). L'omonima applicazione mobili è scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni
BARCELLONA (4-2-3-1): Joan Garcia; Koundé, Cubarsì, Martin; Balde; E. Garcia, Pedri; Yamal, Raphinha, Fermin Lopez; Lewandowski. All. Flick.
REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Valverde, Rudiger, Asencio, Carreras; Tchouaméni, Camavinga; Rodrygo, Bellingham, Vinicius Jr; G. Garcia. All. Xabi Alonso.
