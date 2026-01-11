Laporta e l'assurda torta durante una festa a Jeddah prima della finale di Supercoppa con il Real Madrid

Non sappiamo ancora chi vincerà la Supercoppa spagnola, se il Real Madrid o il Barcellona, ma intanto il presidente dei catalani, Joan Laporta, si è portato avanti con i festeggiamenti, che spera di bissare in caso di trionfo del Barça questa sera (domenica). È "rimbalzata" sui social e in Rete la grande festa che il numero uno blaugrana ha organizzato insieme ad alcuni amici la sera prima della finale a Jeddah, in Arabia Saudita, sede della super sfida tra Real e Barcellona. Nessuna scaramanzia, Laporta si è scatenato ed è diventato protagonista di una serata speciale, di svago, che nulla ha avuto a che vedere con il calcio.