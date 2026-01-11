Corriere dello Sport.it
domenica 11 gennaio 2026
Laporta e l'assurda torta durante una festa a Jeddah prima della finale di Supercoppa con il Real Madrid

Il numero uno del Barcellona si scatena insieme ad alcuni amici la sera prima della finalissima contro i Blancos
1 min
Non sappiamo ancora chi vincerà la Supercoppa spagnola, se il Real Madrid o il Barcellona, ma intanto il presidente dei catalani, Joan Laporta, si è portato avanti con i festeggiamenti, che spera di bissare in caso di trionfo del Barça questa sera (domenica). È "rimbalzata" sui social e in Rete la grande festa che il numero uno blaugrana ha organizzato insieme ad alcuni amici la sera prima della finale a Jeddah, in Arabia Saudita, sede della super sfida tra Real e Barcellona. Nessuna scaramanzia, Laporta si è scatenato ed è diventato protagonista di una serata speciale, di svago, che nulla ha avuto a che vedere con il calcio.

La festa di Laporta tra scintille e torta gigante

Tanti amici e tanta allegria, la festa è scivolata via tra risate e cori. Sì, lo stesso presidente ha intonato a squarciagola l'inno del Barcellona, alzando un pugno al cielo tra le scintillanti candele di una torta enorme. Anzi, più che semplici candele sembravano candelotti di un certo calibro che hanno generato scintille vistosissime, rendendo la festa ancora più luminosa e divertente. A questo punto, Laporta spera di raddoppiare i festeggiamenti con la vittoria del Barcellona in Supercoppa.

