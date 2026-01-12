Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 12 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Clamoroso a Parigi: il Paris Fc batte il Psg e vola agli ottavi della Coppa di Francia: decisivo Ikonè© EPA

Clamoroso a Parigi: il Paris Fc batte il Psg e vola agli ottavi della Coppa di Francia: decisivo Ikonè

Un gol dell'ex attaccante della Fiorentina decide il derby. Kvaratskhelia va ko
1 min

Incredibile, ma vero. Il Paris Fc batte il Paris Saint Germain al Parco dei Principi, si aggiudica il derby valevole per i sedicesimi di finale della Coppa di Francia e passa al turno successivo, eliminando gli uomini di Luis Enrique. A decidere la sfida è una rete realizzata dall'ex attaccante di Fiorentina e Como Ikonè, al 74'.

Psg-Paris Fc, tabellino e statistiche

Ikonè decide la sfida

Per Luis Enrique si tratta di un ko pesante. Il Paris Saint Germain, che aveva vinto le ultime due edizioni del torneo, ha sfiorato il gol nel primo tempo con Goncalo Ramos (che trova una risposta super del portiere) e con Kvaratskhelia, che in pieno recupero impegna il portiere avversario Nkambadio. Ad un quarto d'ora dal termine (dopo due occasioni fallite da Barcola e Dembelé) arriva il gol vittoria di Ikonè, che sfrutta un assist di Kebbal e batte Chevalier. Il Psg si getta all'attacco e sfiora il pareggio con Zaire-Emery, che colpisce la traversa. Al 97' l'ultima chance: Vitinha calcia con potenza, trovando la risposta miracolosa del portiere avversario.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio Estero

Da non perdere

Psg-Paris Fc, la cronaca

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS