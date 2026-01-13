Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 13 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Bundesliga, il Borussia Dortmund stende il Werder Brema: ok lo Stoccarda© Getty Images

Bundesliga, il Borussia Dortmund stende il Werder Brema: ok lo Stoccarda

Gli uomini di Kovac si impongono 3-0 e si portano momentaneamente a -8 dal Bayern Monaco Vince anche il Mainz
2 min

Il Borussia Dortmund batte 3-0 il Werder Brema, nella sfida valida per l'anticipo della 17esima giornata della Bundesliga. Gli uomini di Kovac si confermano in seconda posizione, portandosi momentaneamente a otto punti di distanza dal Bayern Monaco, che guida la classifica. I gialloneri sbloccano il risultato all'11' grazie a Schiotterbeck, poi dilagano nel finale: ad un quarto d'ora dal 90' Sabitzer (su assist di Necha) trova il raddoppio e all'83' arriva anche il sigillo di Guirassi.

Borussia Dortmund-Werder Brema, tabellino e statistiche

Vincono Stoccarda e Mainz

Vittoria sofferta, ma importante per lo Stoccarda, che si impone 3-2 contro l'Eintracht di Francoforte, al termine di una gara dalle mille emozioni. Ospiti in vantaggio al 5' grazie a Kristensen; lo Stoccarda ribalta il risultato grazie ai gol di Demirovic e Undav, prima del pareggio (all'80') messo a segno da Amaimouni Echghouyab. A due minuti dalla fine è Nartey a regalare il successo ai padroni di casa. Si impone anche il Mainz, che sconfigge 2-1 l'Heidenheim: padroni di casa avanti con le reti di Widmer e Amiri, ospiti che nella ripresa provano a riaprire la sfida con Schimmer. Nel finale l'ex laziale Ibrahimovic sfiora il pareggio.

Stoccarda-Eintracht, tabellino e statistiche

Mainz-Heidenheim, tabellino e statistiche

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio Estero

Da non perdere

Bundesliga, il calendarioBundesliga, la classifica

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS