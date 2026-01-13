Bundesliga, il Borussia Dortmund stende il Werder Brema: ok lo Stoccarda

Il Borussia Dortmund batte 3-0 il Werder Brema , nella sfida valida per l'anticipo della 17esima giornata della Bundesliga. Gli uomini di Kovac si confermano in seconda posizione, portandosi momentaneamente a otto punti di distanza dal Bayern Monaco, che guida la classifica. I gialloneri sbloccano il risultato all'11' grazie a Schiotterbeck , poi dilagano nel finale: ad un quarto d'ora dal 90' Sabitzer (su assist di Necha) trova il raddoppio e all'83' arriva anche il sigillo di Guirassi.

Vincono Stoccarda e Mainz

Vittoria sofferta, ma importante per lo Stoccarda, che si impone 3-2 contro l'Eintracht di Francoforte, al termine di una gara dalle mille emozioni. Ospiti in vantaggio al 5' grazie a Kristensen; lo Stoccarda ribalta il risultato grazie ai gol di Demirovic e Undav, prima del pareggio (all'80') messo a segno da Amaimouni Echghouyab. A due minuti dalla fine è Nartey a regalare il successo ai padroni di casa. Si impone anche il Mainz, che sconfigge 2-1 l'Heidenheim: padroni di casa avanti con le reti di Widmer e Amiri, ospiti che nella ripresa provano a riaprire la sfida con Schimmer. Nel finale l'ex laziale Ibrahimovic sfiora il pareggio.

