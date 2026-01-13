Coppa del Re, Griezmann trascina l'Atletico Madrid. L'Athletic Bilbao soffre contro il Cultural Leonesa
L'Atletico Madrid batte il La Coruna 1-0 e si qualifica per i quarti di finale della Coppa del Re. A decidere la sfida è una rete realizzata da Griezmann al 61': il francese trasforma in rete un calcio di punizione dal limite dell'area di rigore, disegnando uan traiettoria perfetta, che si deposita alle spalle del portiere. Con questo successo gli uomini di Simeone (che oggi ha salutato Raspadori, ceduto all'Atalanta), passano al turno successivo.
Deportivo-Atletico Madrid, tabellino e statistiche
Athletic Bilbao a fatica contro il Cultural Leonesa
La sfida tra Cultural Leonesa (club di Segunda Division) e Athletic Bilbao è stata invece divertente, equilibrata e ricca di gol. I padroni di casa, sospinti dal tifo incessante del proprio pubblico, sono stati protagonisti di una gara avvincente, mettendo in difficoltà i baschi nonostante la differente categoria. I tempi regolamentari si sono chiusi sul 3-3: Leonesa tre volte in vantaggio (doppietta di Calero e rigore di Sobrino) e Athletic costretto tre volte a recuperare (doppietta di Guruzeta e rigore di Sancet). Nei supplementari gol annullato ai padroni di casa (per fuorigioco di Gonzalez) e ospiti avanti grazie ad un rigore di Gomez: è il gol che decide la sfida. Termina ai calci di rigore la sfida tra Real Sociedad e Osasuna: serata da incubo per Oyarazabal, attaccante della nazionale e sogno proibito di Maurizio Sarri (che lo avrebbe voluto alla Lazio). Il centravanti chiude la sfida con un autorete e un calcio di rigore fallito (nei tempi supplementari). I 120' minuti di gioco si sono chiusi sul punteggio di 2-2. Dal dischetto prevalgono i padroni di casa (gol di Oyarzabal, Guedes, Soler e Gomez): decisivi gli errori di Moncayola e Catena.
Cultural Leonesa-Athletic Bilbao, tabellino e statistiche
Real Sociedad-Osasuna, tabellino e statistiche