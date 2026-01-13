Coppa del Re, Griezmann trascina l'Atletico Madrid. L'Athletic Bilbao soffre contro il Cultural Leonesa

Deportivo-Atletico Madrid, tabellino e statistiche

Athletic Bilbao a fatica contro il Cultural Leonesa

La sfida tra Cultural Leonesa (club di Segunda Division) e Athletic Bilbao è stata invece divertente, equilibrata e ricca di gol. I padroni di casa, sospinti dal tifo incessante del proprio pubblico, sono stati protagonisti di una gara avvincente, mettendo in difficoltà i baschi nonostante la differente categoria. I tempi regolamentari si sono chiusi sul 3-3: Leonesa tre volte in vantaggio (doppietta di Calero e rigore di Sobrino) e Athletic costretto tre volte a recuperare (doppietta di Guruzeta e rigore di Sancet). Nei supplementari gol annullato ai padroni di casa (per fuorigioco di Gonzalez) e ospiti avanti grazie ad un rigore di Gomez: è il gol che decide la sfida. Termina ai calci di rigore la sfida tra Real Sociedad e Osasuna: serata da incubo per Oyarazabal, attaccante della nazionale e sogno proibito di Maurizio Sarri (che lo avrebbe voluto alla Lazio). Il centravanti chiude la sfida con un autorete e un calcio di rigore fallito (nei tempi supplementari). I 120' minuti di gioco si sono chiusi sul punteggio di 2-2. Dal dischetto prevalgono i padroni di casa (gol di Oyarzabal, Guedes, Soler e Gomez): decisivi gli errori di Moncayola e Catena.

Cultural Leonesa-Athletic Bilbao, tabellino e statistiche

Real Sociedad-Osasuna, tabellino e statistiche