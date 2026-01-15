Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
giovedì 15 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
Messi continua a essere il sogno dell'Al Ittihad: "Ha rifiutato 1,4 miliardi all'anno ma..."

Il fuoriclasse argentino non smette di essere l'oggetto del desiderio in Arabia Saudita: la proposta è incredibile
2 min
TagsMessiAl IttihadArabia Saudita

L'Al Ittihad continua a sognare Messi anche se Leo non ha accettato l'offerta senza precedenti per giocare in Arabia Saudita a metà del 2023.

Il proprietario dell'Al Ittihad: "Messi può venire quando vuole"

Come riportao da TyC Sports, Anmar Al-Haili, proprietario del club, ha spiegato: "L'ho già contattato quando il suo contratto con il Psg è scaduto. Gli ho offerto 1,4 miliardi di euro all'anno, ma ha rifiutato perché la sua famiglia preferiva gli Stati Uniti. Lo rispetto. L'Al Ittihad lo accoglierebbe sempre. Può venire quando vuole".

"Se Messi accettasse guadagnerebbe quanto vuole e per tutto il tempo che vuole"

Una corte miliardaria: "Se Leo accettasse di firmare, gli offrirei un contratto in cui potrebbe guadagnare quanto vuole, per tutto il tempo che vuole, anche a vita. Avere Messi qui in Arabia Saudita con la nostra maglia non significa nulla per me finanziariamente. Voglio Messi perché avrei il miglior giocatore della storia del calcio", ha concluso Al-Haili.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio Estero

