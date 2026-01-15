Messi continua a essere il sogno dell'Al Ittihad: "Ha rifiutato 1,4 miliardi all'anno ma..."

Il proprietario dell'Al Ittihad: "Messi può venire quando vuole"

Come riportao da TyC Sports, Anmar Al-Haili, proprietario del club, ha spiegato: "L'ho già contattato quando il suo contratto con il Psg è scaduto. Gli ho offerto 1,4 miliardi di euro all'anno, ma ha rifiutato perché la sua famiglia preferiva gli Stati Uniti. Lo rispetto. L'Al Ittihad lo accoglierebbe sempre. Può venire quando vuole".

"Se Messi accettasse guadagnerebbe quanto vuole e per tutto il tempo che vuole"

Una corte miliardaria: "Se Leo accettasse di firmare, gli offrirei un contratto in cui potrebbe guadagnare quanto vuole, per tutto il tempo che vuole, anche a vita. Avere Messi qui in Arabia Saudita con la nostra maglia non significa nulla per me finanziariamente. Voglio Messi perché avrei il miglior giocatore della storia del calcio", ha concluso Al-Haili.