Coppa del Re, il Barcellona passa a Santander. Sadiq trascina il Valencia

Il Barcellona batte il Racing Santander 2-0, supera gli ottavi di finale della Coppa del Re, e ottiene la qualificazione ai quarti. La sfida è decisa nella ripresa dalle reti di Ferran Torres e Lamal. Passa il turno anche il Valencia , che si impone sul campo del Burgos con il punteggio di 2-0. In gol anche l'ex attaccante della Roma Sadiq.

Il Barcellona si impone a Santander

Il Barcellona elimina il Racing Santander al termine di una gara equilibrata e ricca di occasioni da gol. Nel primo tempo gli uomini di Flich sfiorano due volte il vantaggio: prima con Dani Olmo (conclusione che si perde vicina al palo) e poi con Rashford, fermato da un miracolo del portiere avversario. I blaugrana trovano il gol del vantaggio al 66' grazie ad un guizzo di Ferran Torres, che supera il portiere in uscita e insacca a porta vuota. Gli ospiti sfiorano il raddoppio con Fermin al 79', mentre i padroni di casa provano a spingere nel finale: all'86' rete annullata a Lozano per fuorigioco. In pieno recupero arriva la rete di Yamine Lamal, che sfrutta un assist di Raphina e da sottomisura chiude la sfida.

Racing Santander-Barcellona, tabellino e statistiche

Valencia ok a Burgos

Tutto facile per il Valencia, che raggiunge i quarti di finale del torneo, imponendosi 2-0 sul campo del Burgos. A decidere la sfida sono i gol di Rubo, realizzato al decimo minuto del primo tempo, e di Sadiq. L'ex attaccante della Roma, al quinto della ripresa, sfrutta un assist di Ramazani e chiude la gara.

Burgos-Valencia, tabellino e statistiche