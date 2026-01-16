Icardi resta al Galatasaray? La clausola che potrebbe cambiare tutto
Secondo i principali media turchi - Fanatik, Sabah e Fotomaç - il Galatasaray sarebbe al lavoro su un nuovo prolungamento di contratto per Mauro Icardi. Non una semplice estensione, ma una vera e propria rinegoziazione: durata, condizioni economiche e soprattutto garanzie sul coinvolgimento dell’attaccante nel progetto tecnico dei prossimi anni. L’ipotesi più accreditata parla di un accordo biennale con opzione per una terza stagione, che porterebbe l'ex marito di Wanda Nara sotto contratto fino al 2028. Uno scenario che rafforza l’idea di una permanenza a lungo termine in Turchia e che avrebbe riflessi anche fuori dal campo: la fidanzata China Suarez resterebbe a Istanbul e si aprirebbe un nuovo capitolo legato ai suoi figli, nati dalle relazioni con Nicolás Cabré e Benjamín Vicuña. Quest'ultimo, attore noto in Argentina, non ha dato il permesso all'ex fidanzata di portare con sé i piccoli Magnolia e Amancio. Con China in Europa si è infatti trasferita solo Rufina, nata nel 2013 dal rapporto con Cabré. Tornando a Icardi, il nodo principale della trattativa resterebbe quello economico. Il nuovo contratto prevederebbe una riduzione significativa dell’ingaggio: dagli attuali quasi 10 milioni di euro a circa 4,5 milioni annui. Una cifra più bassa, ma a quanto pare compensata da bonus legati a presenze, gol e obiettivi di squadra. Una scelta chiara del club, che punta a premiare il rendimento sul campo.
Clausole, opzione e una porta aperta all'Argentina
C’è però un dettaglio che potrebbe fare la differenza. Sabah rivela che l’accordo sarebbe legato a precise clausole di impegno sportivo. Dopo stagioni accompagnate da continue indiscrezioni extracampo, dovute in gran parte alla difficile separazione tra Icardi e Wanda Nara, il Galatasaray vuole certezze: l’attivazione dell’anno opzionale potrebbe dipendere sia dalle prestazioni di Maurito sia dall’allineamento con il progetto tecnico. Non solo. Nel contratto potrebbe trovare spazio anche una clausola di uscita soft a partire dal 2027, valida nel caso in cui un club argentino presenti un’offerta formale. Un’ipotesi che, al di là delle voci su un possibile interesse del River Plate, avvicinerebbe Icardi alle sue figlie.
Icardi: il rinnovo con il Galatasaray è più vicino
Dentro il Galatasaray, però, la linea sembrerebbe chiara: Mauro deve restare il volto della squadra, un leader dentro e fuori dal campo. Sembra che la sua presenza a Istanbul sia vista come un fattore di stabilità, anche se la figura di Wanda Nara continua a essere parte integrante di una saga che non smette mai di far parlare. La firma ancora non c'è, ma da Istanbul filtrerebbe ottimismo. L’accordo sarebbe vicino. E se tutto andrà come previsto, Icardi sarà ancora a lungo il re del Bosforo. Con China, e con il Galatasaray.