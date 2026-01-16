Icardi resta al Galatasaray? La clausola che potrebbe cambiare tutto

Secondo i principali media turchi - Fanatik, Sabah e Fotomaç - il Galatasaray sarebbe al lavoro su un nuovo prolungamento di contratto per Mauro Icardi. Non una semplice estensione, ma una vera e propria rinegoziazione: durata, condizioni economiche e soprattutto garanzie sul coinvolgimento dell’attaccante nel progetto tecnico dei prossimi anni. L’ipotesi più accreditata parla di un accordo biennale con opzione per una terza stagione, che porterebbe l'ex marito di Wanda Nara sotto contratto fino al 2028. Uno scenario che rafforza l’idea di una permanenza a lungo termine in Turchia e che avrebbe riflessi anche fuori dal campo: la fidanzata China Suarez resterebbe a Istanbul e si aprirebbe un nuovo capitolo legato ai suoi figli, nati dalle relazioni con Nicolás Cabré e Benjamín Vicuña. Quest'ultimo, attore noto in Argentina, non ha dato il permesso all'ex fidanzata di portare con sé i piccoli Magnolia e Amancio. Con China in Europa si è infatti trasferita solo Rufina, nata nel 2013 dal rapporto con Cabré. Tornando a Icardi, il nodo principale della trattativa resterebbe quello economico. Il nuovo contratto prevederebbe una riduzione significativa dell’ingaggio: dagli attuali quasi 10 milioni di euro a circa 4,5 milioni annui. Una cifra più bassa, ma a quanto pare compensata da bonus legati a presenze, gol e obiettivi di squadra. Una scelta chiara del club, che punta a premiare il rendimento sul campo.