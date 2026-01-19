Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
lunedì 19 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
Klopp e la clamorosa apertura al Real Madrid: "Avevo detto che non sarei tornato, ma..."

L'ex allenatore del Liverpool non chiude ad un possibile ritorno nel calcio
2 min
TagsKloppReal Madrid

Dall'estate del 2024 Jurgen Klopp, non è più nel calcio. Dopo tanti anni sulle panchine di Borussia Dortmund e Liverpool, dove ha lasciato il segno e il cuore, l'ex tecnico dei Reds si è tuffato in una nuova avventura: attualmente è Global Head of Soccer della Red Bull. Chissà però che nel futuro non ci sia un ritorno nel mondo del calcio, anche se per ora Klopp è "in un posto in cui sono completamente in pace con me stesso. Non voglio essere da nessun altra parte", come si legge su The Sun.

Klopp: "Tornare ad allenare? Mai direi mai"

I soliti rumors di mercato hanno accostato Klopp anche alla panchina del Real Madrid come erede di Xabi Alonso, sostituito ad interim da Arbeloa. "Non mi emoziono se il Real Madrid mostra interesse. Sempre se lo fa. Se voglio allenare di nuovo? Al momento direi di no, ma mai dire mai. Non mi aspetto di cambiare idea, ma non lo so", ha spiegato Jurgen. "Quando ho sentito la notizia su Xabi Alonso le sensazioni sono state contrastanti. Non ho idea del perché sia ​​successo, ma è sempre un caso specifico e non un problema generale. Se vuoi licenziare un manager, il consiglio è avere un'idea di chi vuoi che gli succeda. E dovrebbe essere realistico. Se pensano di poter prendere Pep Guardiola, direi che non ci sono grandi possibilità".

