Cristiano Ronaldo shock, la sua statua a Madeira in fiamme: il motivo è folle

"Questo è l'ultimo avvertimento di Dio". Un influencer portoghese ha provato a spiegare con queste parole il folle gesto perpetrato ai danni della famosa statua dedicata a Cristiano Ronaldo e situata accanto al 'Museo CR7' a Funchal, a Medeira in Portogallo. L'uomo ha pubblicato sui social il video nel quale tentava di bruciare il monumento dedicato a CR7.