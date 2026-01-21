Cristiano Ronaldo shock, la sua statua a Madeira in fiamme: il motivo è folle
"Questo è l'ultimo avvertimento di Dio". Un influencer portoghese ha provato a spiegare con queste parole il folle gesto perpetrato ai danni della famosa statua dedicata a Cristiano Ronaldo e situata accanto al 'Museo CR7' a Funchal, a Medeira in Portogallo. L'uomo ha pubblicato sui social il video nel quale tentava di bruciare il monumento dedicato a CR7.
La statua di Ronaldo in fiamme: la polizia ha identificato il responsabile
Nel filmato si vede l'influencer cospargere di benzina la statua e accendere una miccia. Dopo pochi istanti il fuoco si è però immediatamente spento: l'influencer ha continuato a ballare di fronte al monumento dedicato a Ronaldo. La polizia di Madeira ha dichiarato di aver identificato il sospettato, ma di non averlo ancora arrestato.