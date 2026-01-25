Uzbekistan, Paolo Cannavaro entra nello staff del fratello Fabio: la situazione

Uzbekistan, fratelli Cannavaro al lavoro in vista del Mondiale

Paolo ha già raggiunto il fratello Fabio, al lavoro nel training camp di Dubai. Con l'arrivo di Cannavaro jr., si allarga la 'colonia italiana' nello staff dell'Uzbekistan: il vice CT è Francesco Troise che ha lavorato con Benevento e Udinese e girato il mondo, allenando in Cina, Inghilterra, Croazia e Arabia Saudita. Il preparatore atletico è invece Eugenio Albarella: nel suo curriculum le esperienze con Juve, Udinese e Dinamo Zagabria, oltre che con la nazionale giapponese. Il preparatore dei portieri è invece Antonio Chimenti che ha indossato in carriera le maglie, tra le altre, di Juve, Lecce e Roma. L'Uzbekistan disputerà le partite del Mondiale nel girone K, quello composto dal Portogallo, dalla Colombia e dalla vincente del playoff 1, ovvero una tra Nuova Caledonia, Giamaica e Repubblica Democratica del Congo.