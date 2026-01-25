Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 25 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Uzbekistan, Paolo Cannavaro entra nello staff del fratello Fabio: la situazione

L'ex difensore del Napoli collaborerà con il capitano dell'Italia del 2006 in vista del Mondiale negli Stati Uniti, in Canada e Messico
3 min
TagsUzbekistanCannavaro

Importante novità per Fabio Cannavaro e il suo Uzbekistan. La nazionale asiatica che, il prossimo giugno parteciperà alla fase finale di un Mondiale per la prima volta nella sua storia, potrà contare sull'esperienza e le conoscenze di Paolo Cannavaro, fratello del capitano dell'Italia campione nel 2006, che entra a far parte dello staff di Fabio. Paolo, classe 1981, è reduce dall'esperienza in panchina in Serie C con la Pro Vercelli, culminata con le dimissioni accettate dal club piemontese nel novembre 2024

Uzbekistan, fratelli Cannavaro al lavoro in vista del Mondiale

Paolo ha già raggiunto il fratello Fabio, al lavoro nel training camp di Dubai. Con l'arrivo di Cannavaro jr., si allarga la 'colonia italiana' nello staff dell'Uzbekistan: il vice CT è Francesco Troise che ha lavorato con Benevento e Udinese e girato il mondo, allenando in Cina, Inghilterra, Croazia e Arabia Saudita. Il preparatore atletico è invece Eugenio Albarella: nel suo curriculum le esperienze con Juve, Udinese e Dinamo Zagabria, oltre che con la nazionale giapponese. Il preparatore dei portieri è invece Antonio Chimenti che ha indossato in carriera le maglie, tra le altre, di Juve, Lecce e Roma. L'Uzbekistan disputerà le partite del Mondiale nel girone K, quello composto dal Portogallo, dalla Colombia e dalla vincente del playoff 1, ovvero una tra Nuova Caledonia, Giamaica e Repubblica Democratica del Congo.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio Estero

Da non perdere

Fabio Cannavaro testimonial della Coppa del MondoCannavaro dice tutto

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS