Uzbekistan, Paolo Cannavaro entra nello staff del fratello Fabio: la situazione
Importante novità per Fabio Cannavaro e il suo Uzbekistan. La nazionale asiatica che, il prossimo giugno parteciperà alla fase finale di un Mondiale per la prima volta nella sua storia, potrà contare sull'esperienza e le conoscenze di Paolo Cannavaro, fratello del capitano dell'Italia campione nel 2006, che entra a far parte dello staff di Fabio. Paolo, classe 1981, è reduce dall'esperienza in panchina in Serie C con la Pro Vercelli, culminata con le dimissioni accettate dal club piemontese nel novembre 2024.
Uzbekistan, fratelli Cannavaro al lavoro in vista del Mondiale
Paolo ha già raggiunto il fratello Fabio, al lavoro nel training camp di Dubai. Con l'arrivo di Cannavaro jr., si allarga la 'colonia italiana' nello staff dell'Uzbekistan: il vice CT è Francesco Troise che ha lavorato con Benevento e Udinese e girato il mondo, allenando in Cina, Inghilterra, Croazia e Arabia Saudita. Il preparatore atletico è invece Eugenio Albarella: nel suo curriculum le esperienze con Juve, Udinese e Dinamo Zagabria, oltre che con la nazionale giapponese. Il preparatore dei portieri è invece Antonio Chimenti che ha indossato in carriera le maglie, tra le altre, di Juve, Lecce e Roma. L'Uzbekistan disputerà le partite del Mondiale nel girone K, quello composto dal Portogallo, dalla Colombia e dalla vincente del playoff 1, ovvero una tra Nuova Caledonia, Giamaica e Repubblica Democratica del Congo.