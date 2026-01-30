Anche i sauditi fanno spending review

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
Anche i ricchi fanno la spending review. Specie se capita che sovrastimano la loro capacità di spesa. Ne hanno preso coscienza i sauditi, che pure possono contare su una disponibilità finanziaria esorbitante. Ma infine anche loro si stanno piegando a una legge universale che, più che al dominio dell’economia, appartiene a quello della Natura: nessuno ha risorse illimitate. E poiché hanno scelto di fare dello sport un volano per la costruzione di un Nuovo Rina
Abbonati per continuare a leggere
- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
oppure
o entra con DISQUS