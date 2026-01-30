Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 30 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Anche i sauditi fanno spending review

Leggi il commento sulle nuove strategie finanziarie dello sport arabo
Pippo Russo
1 min
Tagsgiochi invernali asiatici 2029Mondiali 2034Infantino

Anche i ricchi fanno la spending review. Specie se capita che sovrastimano la loro capacità di spesa. Ne hanno preso coscienza i sauditi, che pure possono contare su una disponibilità finanziaria esorbitante. Ma infine anche loro si stanno piegando a una legge universale che, più che al dominio dell’economia, appartiene a quello della Natura: nessuno ha risorse illimitate. E poiché hanno scelto di fare dello sport un volano per la costruzione di un Nuovo Rina

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Sito illimitato SOLO PER OGGI

€ 49,90

€ 2,50 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS