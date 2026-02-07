Diletta Leotta e sua figlia seguono Karius: entrambe allo stadio a vedere lo Schalke 04

Leotta è in attesa del secondo figlio con il portiere tedesco ex Liverpool. Prima di tornare in Italia per condurre la puntata di Fuoriclasse su DAZN di domenica sera, la conduttrice è così stata vicina al marito. La partita in questione è terminata 2-2. Per lo Schalke 04 i due gol sono arrivati da Edin Dzeko.