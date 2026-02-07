Icardi, non solo bomber: record, mercato e un fenomeno senza precedenti

Mauro Icardi è il miglior marcatore straniero del Galatasaray, con 73 reti in 118 partite. Protagonista assoluto non solo in campo ma anche sul mercato, l’attaccante argentino è stato al centro di una trattativa con la Juventus lo scorso gennaio, che prevedeva un contratto fino al 2027, in caso di 10 gol e qualificazione alla Champions League. Il suo futuro è ancora incerto e solo più avanti si avranno notizie più definite. Come raccontato, un ruolo chiave lo avranno le prossime elezioni presidenziali di maggio. Si parla di un possibile rinnovo da 7 milioni di euro all’anno, mentre dall’estero potrebbero tornare alla carica i club dall’Arabia Saudita e dal Qatar. In passato, infatti, l’argentino aveva rifiutato un’offerta dall’Al-Hilal per un contratto da 40 milioni di euro all'anno per motivi personali. Un ritorno di fiamma firmato Juventus? Al momento non ci sono segnali in tal senso, anche se la stima dei club italiani verso il bomber argentino resta immutata.