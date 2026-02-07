Corriere dello Sport.it
sabato 7 febbraio 2026
Icardi, non solo bomber: record, mercato e un fenomeno senza precedenti

L'attaccante argentino è una vera star ad Istanbul: oltre venti bambini nati recentemente sono stati chiamati come lui
Eleonora Trotta
2 min
Icardi juve Galatasaray

Mauro Icardi è il miglior marcatore straniero del Galatasaray, con 73 reti in 118 partite. Protagonista assoluto non solo in campo ma anche sul mercato, l’attaccante argentino è stato al centro di una trattativa con la Juventus lo scorso gennaio, che prevedeva un contratto fino al 2027, in caso di 10 gol e qualificazione alla Champions League. Il suo futuro è ancora incerto e solo più avanti si avranno notizie più definite. Come raccontato, un ruolo chiave lo avranno le prossime elezioni presidenziali di maggio. Si parla di un possibile rinnovo da 7 milioni di euro all’anno, mentre dall’estero potrebbero tornare alla carica i club dall’Arabia Saudita e dal Qatar. In passato, infatti, l’argentino aveva rifiutato un’offerta dall’Al-Hilal per un contratto da 40 milioni di euro all'anno per motivi personali. Un ritorno di fiamma firmato Juventus? Al momento non ci sono segnali in tal senso, anche se la stima dei club italiani verso il bomber argentino resta immutata.

I bambini ora si chiamano Icardi

In Turchia, Icardi è un personaggio trasversale. I tifosi e i più piccoli festeggiano i suoi gol imitando il celebre gesto delle orecchie. Nell’ultimo periodo, oltre venti bambini nati recentemente sono stati chiamati Icardi, a testimonianza di un affetto fuori dal comune. Sui social circolano diversi video che certificano il grande affetto tra i tifosi e il calciatore: sempre molto disponibile, affettuoso e sorridente con i sostenitori. C’è poi un altro dato davvero curioso: dopo ogni rete con la maglia del Galatasaray viene lanciata la canzone di Simge "Aşkın olayım” che, grazie a Maurito, ha raggiunto numeri incredibili superando 137 milioni di visualizzazioni su Youtube.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

