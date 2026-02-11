Corriere dello Sport.it
mercoledì 11 febbraio 2026
Clamoroso Conceiçao: vince 7-0 con l'Al-Ittihad in Champions League

L'ex allenatore del Milan batte un record storico e si qualifica agli ottavi. Tifosi in visibilio per la vittoria
2 min

L'Al Hittihad di Sergio Conceiçao batte l’Al-Gharafa con una goleada che vale la qualificazione anticipata agli ottavi dell'AFC League. Il 7-0 registrato nella gara casalinga ha permesso ai Tigres di proseguire nella competizione, piazzandosi al 5° posto. Nonostante i numerosi addii nella sessione invernale, tra cui quelli di Benzema e Kante, la squadra guidata dal nuovo attaccante marocchino En- Nesyri ha subito sbloccato il match e indirizzato la gara verso la vittoria. Si tratta del secondo risultato più largo nella storia dell'Al-Ittihad (il primo era arrivato nella stagione 2009 contro l’Al-Qadisiyah per 8-0).

Conceiçao felice dopo la vittoria

La vittoria è stata arricchita da una grandissima affluenza dei tifosi, che hanno supportato la squadra anche con una coreografia rappresentante una tigre ed a fine partita Conceiçao si è espresso così: "Una vittoria importante, ma soprattutto una prestazione e un risultato meritati. Le sensazioni che ci ha trasmesso il pubblico sono state completamente diverse da quelle che abbiamo provato negli incontri precedenti e speriamo che continui nelle prossime partite". Nonostante il larghissimo risultato e le statistiche completamente a favore della sua squadra in tutta la competizione - 1ª per gol segnati, 1ª per clean sheet e 2ª per grandi occasioni create - l'allenatore ha riportato tutti con i piedi per terra: "È solo un risultato, una vittoria. Dobbiamo riposare bene e pensare alla prossima partita, questo è ciò che conta di più. Restare umili, con i piedi per terra, perché solo lavorando in questo modo: motivati, ambiziosi, determinati e organizzati come siamo stati in questa partita, possiamo ottenere vittorie. Siamo una squadra impegnata in tre competizioni, questo è solo un altro risultato del nostro percorso".

