Il Liverpool piega per 1-0 il Nottingham di Lucca nella 27esima giornata di Premier League. L'ex attaccante del Napoli è entrato nella ripresa al posto di Igor Jesus ma non ha inciso sotto porta. I Reds si aggrappano al talento di Mac Allister: al minuto 89 l'argentino segna ma si vede annullare la rete per un fallo di mano, poi in pieno recupero realizza il gol che vale i tre punti da posizione ravvicinata. La squadra di Slot, quindi, aggancia momentaneamente sia Manchester United (una partita in meno) che Chelsea a quota 45 punti, lì al quarto posto, mentre il Nottingham rimane fuori dalla zona rossa, con due punti di vantaggio sul West Ham.