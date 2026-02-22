Corriere dello Sport.it
domenica 22 febbraio 2026
Il Liverpool supera il Nottingham di Lucca: segna Mac Allister all'ultimo respiro © Getty Images

Il Liverpool supera il Nottingham di Lucca: segna Mac Allister all'ultimo respiro 

Nel Sunderland l'ex Roma Le Fee realizza un gol ma non basta: passa il il Fulham con il punteggio di 3-1
TagsPremier League

Il Liverpool piega per 1-0  il Nottingham di Lucca nella 27esima giornata di Premier League. L'ex attaccante del Napoli è entrato nella ripresa al posto di Igor Jesus ma non ha inciso sotto porta. I Reds si aggrappano al talento di Mac Allister: al minuto 89 l'argentino segna ma si vede annullare la rete per un fallo di mano, poi in pieno recupero realizza il gol che vale i tre punti da posizione ravvicinata. La squadra di Slot, quindi, aggancia momentaneamente sia Manchester United (una partita in meno) che Chelsea a quota 45 punti, lì al quarto posto, mentre il Nottingham rimane fuori dalla zona rossa, con due punti di vantaggio sul West Ham. 

Nottingham-Liverpool 0-1: cronaca, tabellino e statistiche 

Premier League, vincono Crystal Palace e Fulham  

Vede la salvezza il Crystal Palace che mette sotto i Wolves per 1-0: decisivo Guessand al 90' dopo il rigore sbagliato da Arokodare e il rosso di Krejci per gli ospiti. In Sunderland-Fulham succede tutto nella ripresa e va in archivio il 3-1: Le Fee segna un gol dal dischetto per i padroni di casa, ma a fare la differenza ci pensa la doppietta di Jimenez e la rete di Iwobi. 

Crystal Palace-Wolves 1-0: cronaca, tabellino e statistiche 

Sunderland-Fulham 1-3: cronaca, tabellino e statistiche      

 

