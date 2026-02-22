Corriere dello Sport.it
lunedì 23 febbraio 2026
Liga, il Villarreal vince il derby e torna terzo. Sorpasso Celta

Liga, il Villarreal vince il derby e torna terzo. Sorpasso Celta

Nei match domenicali della 25ª giornata, successo del Sommergibile Giallo sul Valencia, colpo dei galiziani che si prendono il sesto posto e blitz del Siviglia
2 min

La domenica della 25ª giornata di Liga si chiude con il successo in rimonta del Villarreal nel derby levantino con il Valencia, che vale il terzo posto solitario per la formazione di Marcelino. All'Estadio della Ceramica, vanno in vantaggio gli ospiti grazie al rigore trasformato da Ramzani al 27', immediata la reazione dei padroni di casa, che al 31' raddrizzano il match con Comesana. In pieno recupero, poi, arriva il rigore decisivo, stavolta a favore del Villarreal, trasformato da Gueye per un successo che vale il terzo posto solitario in classifica.

Villarreal-Valencia 2-1: cronaca, tabellino e statistiche

Sorpasso Celta sull'Espanyol

Importante anche il successo del Celta, che solamente nel finale riesce ad avere ragione del Maiorca. Match che si sblocca solamente all'85' su calcio di rigore con Aspas, che poi fa doppietta e sigla il definitivo 2-0 in pieno recupero. Galiziani che con questi tre punti sorpassano l'Espanyol e si prendono la sesta posizione.

La domenica si era invece aperta con il match tra Getafe e Siviglia ed il successo degli andalusi, che agganciano i campioni di casa e si tirano fuori dalla zona caldissima della classifica. A decidere è Sow nel cuore della ripresa.

Celta-Maiorca 2-0: cronaca, tabellino e statistiche

Getafe-Siviglia 0-1: cronaca, tabellino e statistiche

