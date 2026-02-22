Liga, il Villarreal vince il derby e torna terzo. Sorpasso Celta

Villarreal-Valencia 2-1: cronaca, tabellino e statistiche

Sorpasso Celta sull'Espanyol

Importante anche il successo del Celta, che solamente nel finale riesce ad avere ragione del Maiorca. Match che si sblocca solamente all'85' su calcio di rigore con Aspas, che poi fa doppietta e sigla il definitivo 2-0 in pieno recupero. Galiziani che con questi tre punti sorpassano l'Espanyol e si prendono la sesta posizione.

La domenica si era invece aperta con il match tra Getafe e Siviglia ed il successo degli andalusi, che agganciano i campioni di casa e si tirano fuori dalla zona caldissima della classifica. A decidere è Sow nel cuore della ripresa.

Celta-Maiorca 2-0: cronaca, tabellino e statistiche

Getafe-Siviglia 0-1: cronaca, tabellino e statistiche