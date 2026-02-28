Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 28 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Mario Rui riparte dagli Emirati Arabi: la foto della firma

Mario Rui riparte dagli Emirati Arabi: la foto della firma

Nuova avventura per l'ex terzino di Roma e Napoli: era svincolato
Eleonora Trotta
1 min
Nuova avventura per Mario Rui. Nelle scorse ore il terzino portoghese ha firmato il contratto con la Forte Virtus, club della terza divisione degli Emirati Arabi, fino al termine della stagione con opzione per il secondo anno. L'ex esterno di Napoli e Roma era svincolato e cercava una nuova squadra. In passato il suo agente aveva avuto dei colloqui anche con club italiani, ma non si sono verificate le condizioni per il ritorno del calciatore in Serie A. Adesso quindi è il momento per la nuova sfida negli Emirati Arabi. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio Estero

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS