Mario Rui riparte dagli Emirati Arabi: la foto della firma

Nuova avventura per Mario Rui. Nelle scorse ore il terzino portoghese ha firmato il contratto con la Forte Virtus, club della terza divisione degli Emirati Arabi, fino al termine della stagione con opzione per il secondo anno. L'ex esterno di Napoli e Roma era svincolato e cercava una nuova squadra. In passato il suo agente aveva avuto dei colloqui anche con club italiani, ma non si sono verificate le condizioni per il ritorno del calciatore in Serie A. Adesso quindi è il momento per la nuova sfida negli Emirati Arabi.

