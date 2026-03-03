Corriere dello Sport.it
Coppa di Francia, lo Strasburgo batte il Reims 2-1 e vola in semifinale© APS

Coppa di Francia, lo Strasburgo batte il Reims 2-1 e vola in semifinale

Gli uomini di O'neil si impongono grazie a due calci di rigore nel finale
1 min

Lo Strasburgo batte il Reims 2-1 e si aggiudica la sfida valida per i quarti di finale della Coppa di Francia. Gli uomini di O'Neil passano il turno e si qualificano per le semifinali della manifestazione, dove affronteranno una tra Lorient e Nizza (che si sfideranno in gara secca).

Strasburgo-Reims, tabellino e statistiche

Lo Strasburgo vince 2-1 con il Reims

A decidere la sfida sono due calci di rigore trasformati dai padroni di casa: il primo da Panichelli all'82' e il secondo da Enciso cinque minuti dopo. In pieno recupero, la rete del Reims (con Zabi), che accorcia le distanze. 

