Coppa di Francia, lo Strasburgo batte il Reims 2-1 e vola in semifinale
Lo Strasburgo batte il Reims 2-1 e si aggiudica la sfida valida per i quarti di finale della Coppa di Francia. Gli uomini di O'Neil passano il turno e si qualificano per le semifinali della manifestazione, dove affronteranno una tra Lorient e Nizza (che si sfideranno in gara secca).
Strasburgo-Reims, tabellino e statistiche
Lo Strasburgo vince 2-1 con il Reims
A decidere la sfida sono due calci di rigore trasformati dai padroni di casa: il primo da Panichelli all'82' e il secondo da Enciso cinque minuti dopo. In pieno recupero, la rete del Reims (con Zabi), che accorcia le distanze.