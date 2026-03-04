Corriere dello Sport.it
mercoledì 4 marzo 2026
Derby basco alla Real Sociedad: Athletic battuto e pass per la finale di Coppa del Re© Getty Images

Derby basco alla Real Sociedad: Athletic battuto e pass per la finale di Coppa del Re

La formazione di Matarazzo si impone 1-0 sui ragazzi di Valverde e vola all'ultimo atto del torneo contro l'Atletico Madrid
2 min
TagsReal SociedadAthletic

SAN SEBASTIAN (Spagna) - La Real Sociedad replica in fotocopia la vittoria di misura dell'andata contro l'Athletic Bilbao e vola in finale nella Coppa del Re di Spagna. Allo Stadio Anoeta, nella semifinale di ritorno, i ragazzi di Matarazzo si aggiudicano per 1-0 il derby basco dopo che, l'11 febbraio scorso, avevano vinto in trasferta con lo stesso risultato. Dopo un primo tempo vivace, ma senza reti, il match si accende nel finale. Il gol arriva all'87' su calcio di rigore concesso con il Var per fallo di De Gallareta su Herrera: capitan Oyarzabal va sul dischetto e trasforma, spiazzando Padilla.

Marrero salva con la maschera

Nel recupero Marrero, portiere di casa (in campo con una maschera protettiva per la frattura allo zigomo sinistro riportata a fine gennaio), si guadagna la pagnotta con una paratona di piede su Vesga poi Oskarsson sfiora il raddoppio colpendo il palo all'8' di recupero. Al fischio conclusivo esplode la festa per la Real Sociedad e i suoi tifosi: la formazione basca si qualifica per la finale del 18 aprile allo stadio La Cartuja di Siviglia, sede dell’ultimo atto del torneo dal 2020, contro l’Atletico Madrid, che ieri ha eliminato il Barcellona, detentore del trofeo. Le due squadre vivranno un antipasto della sfida sabato prossimo, a Madrid, affrontandosi immediatamente anche in campionato per uno scherzo del calendario.

REAL SOCIEDAD-ATHLETIC BILBAO 1-0, TABELLINO E STATISTICHE

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio Estero

