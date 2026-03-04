Derby basco alla Real Sociedad: Athletic battuto e pass per la finale di Coppa del Re

SAN SEBASTIAN (Spagna) - La Real Sociedad replica in fotocopia la vittoria di misura dell'andata contro l'Athletic Bilbao e vola in finale nella Coppa del Re di Spagna. Allo Stadio Anoeta, nella semifinale di ritorno, i ragazzi di Matarazzo si aggiudicano per 1-0 il derby basco dopo che, l'11 febbraio scorso, avevano vinto in trasferta con lo stesso risultato. Dopo un primo tempo vivace, ma senza reti, il match si accende nel finale. Il gol arriva all'87' su calcio di rigore concesso con il Var per fallo di De Gallareta su Herrera: capitan Oyarzabal va sul dischetto e trasforma, spiazzando Padilla.