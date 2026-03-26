Mbappé trascina la Francia e manda ko il Brasile: Ad Ancelotti non basta un gol di Bremer

L'amichevole internazionale tra Brasile e Francia, che si è disputata al Gillette Stadium di Foxborough (Massachusetts, USA), si è chiusa con il successo dei transalpini. I vice campioni del mondo si sono imposti con il punteggio di 2-1, grazie alle reti realizzate da Mbappé e da Ekitike . Gli uomini di Deschamps sono riusciti a portare a casa il successo nonostante abbiano giocato gran parte della ripresa in inferiorità numerica, a causa dell'espulsione di Upemecano. Al Brasile non è bastato un gol dello juventino Bremer nel finale.

Brasile-Francia, tabellino e statistiche

Mbappé sblocca il risultato

Il match, che ha visto la presenza di quattro giocatori che militano nel campionato italiano (i milanisti Maignan e Rabiot nella Francia, lo juventino Bremer e il romanista Wesley nel Brasile), è stato divertente, equilibrato e ricco di occasioni da gol. Dopo un tentativo per parte (Raphina ed Etikite), la Francia sblocca il risultato alla mezz'ora: gli uomini di Ancelotti perdono palla a centrocampo e fanno ripartire un contropiede, concluso da Mbappè, che batte Ederson in uscita con uno splendido pallonetto.

Ekitike raddoppia, Bremer riaccende la speranza

Nella ripresa la Francia resta in dieci per l'espulsione diretta di Upemecano. Deschamps ridisegna la squadra, inserendo Lacroix e Kantè per Dembelé e Tchouameni e al 55' arriva il gol del raddoppio, firmato da Ekitike, che sfrutta un assist di Olise, per presentarsi davanti ad Ederson e batterlo in uscita con un morbido tocco sotto. Deschamps inserisce anche Kalulu e Thuram, ma il Brasile si getta in attacco e a dieci minuti dalla fine riapre la partita con un gol di Bremer. Nel finale gli uomini di Ancelotti creano due palle gol: una con Bremer (che sfiora la doppietta) e una con Vinicius. Dopo sette minuti di recupero l'arbitro manda tutti negli spogliatoi: la Francia batte il Brasile e si impone nell'amichevole di lusso tra le due nazionali.