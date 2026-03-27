Roy Hodgson torna ad allenare a 78 anni e batte il record di un altro grande tecnico

A 78 anni - ad agosto saranno 79 - Roy Hodgson non ha perso ancora la forza e la voglia di allenare. Il tecnico inglese, fermo dalla stagione 2023-2024, quando ha allenato il Crystal Palace in Premier League, torna in panchina per guidare il Bristol City in Championship , la serie b inglese. Nella sua ultima esperienza fu costretto a lasciare a causa di un malore, oggi però torna più carico che mai: "Ho avuto ottimi colloqui con il consiglio di amministrazione e sono davvero entusiasta dell'opportunità di dare il mio contributo fino alla fine della stagione", ha dichiarato Hodgson a proposito della sua nomina alla guida di una squadra attualmente al 16° posto. "Ci metteremo subito al lavoro", ha aggiunto.

Roy Hodgson da record

Roy Hodgson era già diventato l’allenatore più anziano nella storia della Premier League, avendo guidato per l'ultima volta il Crystal Palace all'età di 76 anni e 1878 giorni. Al debutto col Bristol, a 78 anni e 237 giorni, diventerà anche il più anziano tecnico di sempre in Championship, un record che attualmente detiene Mircea Lucescu. La prima partita dell'ex allenatore dell'Inter da nuova guida del Bristol sarà contro il Charlton il 3 aprile. Hodgson ha un contratto fino alla fine della stagione. "La nomina di Roy va oltre i risultati delle prossime sette partite", ha affermato il Ceo del Bristol City, Charlie Boss. "Nel corso della stagione - ha spiegato - ci aiuterà a definire gli standard e i valori del club di cui avremo bisogno per avere successo in futuro".

L'annuncio social del Bristol

Questo l'annuncio social del Bristol City per presentare Roy Hodgson: "È stato nominato allenatore ad interim fino alla fine della stagione. L'ex manager inglese prenderà in carico la prima squadra maschile fino al termine della stagione, mentre il club incaricherà il direttore sportivo entrante di nominare un capo allenatore permanente per la stagione 2026/27.

Hodgson incontrerà giocatori e staff della prima squadra lunedì 30 marzo al ritorno dalla pausa internazionale e preparerà la squadra per il viaggio al Charlton Athletic venerdì 3 aprile. Hodgson si unisce al City dopo un'illustre carriera manageriale in Inghilterra e all'estero, con un record di successi sia a livello nazionale che internazionale. Il suo ultimo ruolo è stato il ritorno al Crystal Palace, squadra con cui ha avuto grandi successi".