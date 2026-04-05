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Inter Miami, primo gol nel nuovo stadio per Messi e Suarez

Alla squadra di Javier Mascherano non sono bastate le reti dei due ex Barcellona: 2-2 contro l'Austin
3 min
TagsInter MiamiMessiSuarez

Nuovo stadio, stessi protagonisti. Lionel Messi e Luis Suarez hanno battezzato con un gol l'inagurazione del nuovo impianto sportivo dell'Inter Miami. Il "Nu Stadium", capace di ospitare fino a 26.000 spettatori, è stato teatro della sfida tra la squadra allenata da Javier Mascherano e l'Austin, terminata sul punteggio di 2-2.

Inter Miami, Messi e Suarez battezzano con un gol l'inaugurazione del nuovo stadio

Solo un pareggio per l'Inter Miami, che si è affidato alla classe di Lionel Messi e al killer instinct di Luis Suarez per evitare una sconfitta pesante nel giorno dell'inaugurazione del nuovissimo "Nu Stadium", che rappresenterà la casa della prima squadra nelle prossime stagioni. Un match che si è aperto con il botta e risposta tra Guilhermo Biro e la "Pulce" argentina, nel giro di pochi minuti. Poi, nella ripresa, la rete al 53' di Nelson, che aveva riportato avanti gli ospiti, gettando nello sconforto il pubblico di casa. Nel finale, però, il cambio vincente di Mascherano: dentro il "Pistolero" a un quarto d'ora dalla fine e gol del definitivo 2-2 all'81'. A ridosso del triplice fischio, l'uruguaiano ha persino sfiorato la doppietta personale e la marcatura del tris, andando soltanto ad un passo dal bersaglio grosso.

Beckham: "Vedere questo stadio è qualcosa di speciale"

Prima del fischio d'inizio di Inter Miami-Austin, per David Beckham è stato tempo di celebrare l'inaugurazione del nuovo stadio dell'Inter Miami, di cui è da anni co-proprietario: "Vedere questo stadio prendere vita, dopo anni e anni di tentativi per realizzarlo a Miami, è qualcosa di veramente speciale. Oggi è semplicemente un sogno che si avvera per noi", ha detto con orgoglio l'ex centrocampista di Manchester United e Real Madrid, che ha scelto di investire milioni di euro in MLS. Sul campo, è mancata solo la vittoria, ma quella di ieri sarà ricordata come una giornata storica in casa Inter Miami.

 

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