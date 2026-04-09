Il Marsiglia crea un nuovo logo e due colori inediti: il racconto di una scelta senza precedenti
Verrebbe da chiedersi: perché, ad un certo punto della loro storia, i club sentono l'esigenza di rivedere il logo? La risposta la regala, nel caso del Marsiglia, il direttore generale del club Antonello: "Abbiamo compiuto una scelta orientata al futuro e alla modernità, senza però rinnegare il passato e l’identità del club". Già, perché il Marsiglia, una delle società più legate al territorio e alla propria storia del calcio europeo, ha presentato il nuovo logo durante la cena di gala della Fondazione dell’Olympique, alla quale ha partecipato tutta la squadra. Il logo è stato svelato dal presidente ad interim Alban ed evidenza le caratteristiche storiche, quindi la sfera (la comunità) e la lettera M, che richiama naturalmente Marsiglia e il mare Mediterraneo. C'è il colore del mare, ribattezzato "Blu Marsiglia" e ci sono le vecchie insegne della città. Il tutto in una chiave moderna, con la stella e il motto “Droit au But” che saranno mantenuti sulla maglia ufficiale da gioco, per la gioia dei tifosi. Sugli altri prodotti ci sarà flessibilità e si deciderà di volta in volta.
Nuovo logo del Marsiglia, tutte le caratteristiche
Il nuovo logo si fonda sui simboli, fa sapere il club, "che ne hanno plasmato l'identità. La sua struttura grafica trae ispirazione da diversi periodi della storia visiva della società, riunendo e reinterpretando elementi iconici dei loghi precedenti". La cosa che più colpisce è la creazione del nuovo colore, una tipologia di blu derivante dalla miscela di tutte le tonalità dei loghi del passato. Non solo: anche per l'oro della stella è stato creato un nuovo colore, che è il risultato dell'unione tra gli ori di Notre Dame de la Garde, statua della vergine protrettrice dei marinai presente sulla meravigliosa basilica della città, quello della bandiera della Provenza, delle luci della città di notte e quella del sole. Infine, l'OM ha creato anche un nuovo font che unisce gli archivi del club e l'identià popolare e mediterranea di Marsiglia. E, allora, torniamo alla domanda iniziale: perché, ad un certo punto della loro storia, i club sentono l'esigenza di rivedere il logo? Perché non c'è futuro, senza passato.