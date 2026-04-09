Il Marsiglia crea un nuovo logo e due colori inediti: il racconto di una scelta senza precedenti

Verrebbe da chiedersi: perché, ad un certo punto della loro storia, i club sentono l'esigenza di rivedere il logo? La risposta la regala, nel caso del Marsiglia, il direttore generale del club Antonello: "Abbiamo compiuto una scelta orientata al futuro e alla modernità, senza però rinnegare il passato e l’identità del club". Già, perché il Marsiglia, una delle società più legate al territorio e alla propria storia del calcio europeo, ha presentato il nuovo logo durante la cena di gala della Fondazione dell’Olympique, alla quale ha partecipato tutta la squadra. Il logo è stato svelato dal presidente ad interim Alban ed evidenza le caratteristiche storiche, quindi la sfera (la comunità) e la lettera M, che richiama naturalmente Marsiglia e il mare Mediterraneo. C'è il colore del mare, ribattezzato "Blu Marsiglia" e ci sono le vecchie insegne della città. Il tutto in una chiave moderna, con la stella e il motto “Droit au But” che saranno mantenuti sulla maglia ufficiale da gioco, per la gioia dei tifosi. Sugli altri prodotti ci sarà flessibilità e si deciderà di volta in volta.