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Fabrizio Danese: “La mia Bosnia dopo l’Italia”

Cresciuto nella Lodigiani, proprio come Francesco Totti, il difensore è oggi l'unico italiano a giocare nella massima serie bosniaca
Giulia Mazzi
1 min
TagsFabrizio DaneseBosniaItalia

È cresciuto col pallone tra i piedi nella Lodigiani, come Totti, ma la carriera di Fabrizio Danese lo ha condotto geograficamente più lontano rispetto alla sua Roma, che ancora porta nel cuore. Dal Lazio alla Sardegna, fino a Spagna, Andorra e adesso Bosnia, al Rudar Prijedor, dove è l’unico italiano a giocare, difensore, nella massima serie. «Avevo tanti pregiud

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