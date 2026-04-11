Fabrizio Danese: “La mia Bosnia dopo l’Italia”

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È cresciuto col pallone tra i piedi nella Lodigiani, come Totti, ma la carriera di Fabrizio Danese lo ha condotto geograficamente più lontano rispetto alla sua Roma, che ancora porta nel cuore. Dal Lazio alla Sardegna, fino a Spagna, Andorra e adesso Bosnia, al Rudar Prijedor, dove è l’unico italiano a giocare, difensore, nella massima serie. «Avevo tanti pregiud
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