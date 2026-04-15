Lutto in Spagna: addio a Santamaria, gloria del Real Madrid e ct della Spagna ai Mondiali '82

Lutto nel calcio spagnolo, è morto José Emilio Santamaria, ex calciatore del grande Real Madrid di Santiago Bernabeu e poi commissario tecnico della nazionale spagnola. Santamaria, uruguaiano poi naturalizzato spagnolo, aveva quasi 97 anni. È stato lo stesso Real Madrid a annunciarne la scomparsa esprimendo le sue "più sentite condoglianze" per "una delle più grandi leggende" del club e del calcio mondiale. Nato a Montevideo il 31 luglio 1929, Santamaria passò dagli uruguaiani del Nacional al Real Madrid nel 1957, vincendo con i Blancos quattro Coppe dei Campioni, una Coppa Intercontinentale, sei titoli della Liga e una Coppa del Re. Difensore implacabile, Santamaria ha disputato 337 partite ufficiali nel Real, ritirandosi nel 1966 all'età di quasi 40 anni. Ha giocato inoltre 20 incontri con la nazionale uruguaiana e 16 con quella spagnola, da oriundo.