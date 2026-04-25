Fa Cup, il Manchester City vola in finale: Southampton battuto 2-1 in rimonta
Il Manchester City vola in finale di Fa Cup. Gli uomini di Guardiola si impongono nella prima semifinale del torneo (la seconda vedrà affrontarsi Chelsea e Leeds) contro il Southampton, con il punteggio di 2-1. Un successo arrivato al termine di una gara combattuta ed equilibrata, e che è stata decisa nel finale.
Manchester City-Southampton, il tabellino
Il City vince in rimonta
Guardiola lascia in panchina Donnarumma e lo sostituisce con Trafford. Dopo un primo tempo equilibrato, con diverse occasioni da gol, il Southampton sblocca il risultato a dodici minuti dalla fine, grazie ad Azaz, che sfrutta un assist di Matsuki. Nel finale, arriva il ribaltone degli uomini di Guardiola, grazie ai guizzi di Doku e Nico, che regalano il successo ai Citizens.
Il Manchester City cerca l'ottavo trionfo
Il Manchester City aspetta la seconda semifinale (in programma domenica 26 aprile tra Chelsea e Leeds) per conoscere il nome dell'avversario della finale. I Citizens hanno alzato l'FA Cup al cielo sette volte nella loro storia, l'ultima nella stagione 2022-23, mentre lo scorso anno erano giunti in finale perdendo contro il Crystal Palace.