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Fa Cup, il Manchester City vola in finale: Southampton battuto 2-1 in rimonta© Getty Images

Fa Cup, il Manchester City vola in finale: Southampton battuto 2-1 in rimonta

Gli uomini di Guardiola ribaltano l'iniziale svantaggio e si impongono nella prima semifinale del torneo
2 min
TagsFa CupManchester City

Il Manchester City vola in finale di Fa Cup. Gli uomini di Guardiola si impongono nella prima semifinale del torneo (la seconda vedrà affrontarsi Chelsea e Leeds) contro il Southampton, con il punteggio di 2-1. Un successo arrivato al termine di una gara combattuta ed equilibrata, e che è stata decisa nel finale. 

Manchester City-Southampton, il tabellino

Il City vince in rimonta

Guardiola lascia in panchina Donnarumma e lo sostituisce con Trafford. Dopo un primo tempo equilibrato, con diverse occasioni da gol, il Southampton sblocca il risultato a dodici minuti dalla fine, grazie ad Azaz, che sfrutta un assist di Matsuki. Nel finale, arriva il ribaltone degli uomini di Guardiola, grazie ai guizzi di Doku e Nico, che regalano il successo ai Citizens.

Il Manchester City cerca l'ottavo trionfo

Il Manchester City aspetta la seconda semifinale (in programma domenica 26 aprile tra Chelsea e Leeds) per conoscere il nome dell'avversario della finale. I Citizens hanno alzato l'FA Cup al cielo sette volte nella loro storia, l'ultima nella stagione 2022-23, mentre lo scorso anno erano giunti in finale perdendo contro il Crystal Palace.

 

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