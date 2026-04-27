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lunedì 27 aprile 2026
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Mancini si laurea campione del Qatar: l'Al-Sadd vince il 19° titolo dopo la clamorosa revoca

Il tecnico di Jesi festeggia per la seconda volta in poche settimane: tutti i dettagli
2 min
TagsManciniAl-SaddQatar

DOHA (QATAR) - L'Al-Sadd di Roberto Mancini vince lo scontro diretto contro l'Al-Shamal all’ultima giornata del campionato del Qatar, conquistando matematicamente il titolo, già festeggiato nelle scorse settimane e poi clamorosamente revocato. I bianconeri di Doha avevano infatti celebrato il trionfo lo scorso 13 aprile senza scendere in campo, in seguito alla sconfitta dell'Al-Shamal. Questi ultimi, dopo lo scivolone contro il Qatar SC, avevano infatti presentato ricorso a seguito di un'irregolarità dello stesso Qatar SC al momento di una sostituzione ottenendo i tre punti a tavolino.

Firmino regala il titolo a Mancini: Al-Sadd campione in Qatar per la 19esima volta

Nella sfida dell’ultima giornata, la squadra di Mancini si è imposta per 3-2 proprio sulla formazione seconda in classifica in un vero e proprio spareggio vietato ai deboli di cuore. I bianconeri di Roberto hanno conquistato match e titolo, il 19° della loro storia, grazie alle reti di Afif, dell'ex Liverpool Roberto Firmino e di Paulo Otavio, vecchia conoscenza del Wolfsburg.

L'ex ct dell'Italia è alla guida della squadra qatariota da novembre, con il campionato che era già iniziato da 9 partite: nelle 13 partite sotto la sua gestione sono arrivate 10 vittorie, un pareggio e 2 sole sconfitte.

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